Опубликован список обладателей образовательных грантов Международного университета туризма и гостеприимства на 2025–2026 учебный год, выделенных Министерством туризма и спорта РК, передает Kazpravda.kz

Фото: Минтуризма и спорта РК

По информации Минтуризма, в конкурсе приняли участие 828 абитуриентов из всех регионов страны. Всего выделено 680 целевых грантов. Прием документов проходил с 20 июня по 15 августа, итоги конкурса подведены 19 августа.

Международный университет туризма и гостеприимства является единственным в стране высшим учебным заведением, специализирующимся на подготовке профессиональных кадров для туристской отрасли. Университет реализует образовательные программы по международным стандартам по направлениям «Туризм», «Рекреация» и «Ресторанное дело и гостиничный бизнес», готовит специалистов, вносящих вклад в развитие индустрии гостеприимства. Особое внимание уделяется сочетанию теоретической подготовки с практикой, а также реализации академических обменов с зарубежными партнёрскими университетами.

Подготовка кадров в университете ведется на государственном, русском и английском языках по 12 специализированным образовательным программам бакалавриата. Общий контингент студентов составляет 2 919 человек. В июне 2024 года состоялся первый выпуск, дипломы получили 460 студентов, из которых 437 трудоустроены, что составляет 95% от общего числа выпускников.

На базе университета реализуются 5 научных проектов грантового финансирования Комитета науки Министерства науки и высшего образования на общую сумму 360 млн тенге. Университетский научный журнал «Bulletin of the International University of Tourism and Hospitality» вошел в перечень журналов, рекомендуемых Комитетом по обеспечению качества в сфере науки и высшего образования Министерства науки и высшего образования, что подтверждает высокий уровень научно-методической базы и профессиональной деятельности специалистов университета.

Предполагается, что обладатели грантов этого года станут конкурентоспособными специалистами в сфере туризма и внесут весомый вклад в развитие одной из ключевых отраслей экономики страны — индустрии туризма.