Определены обладатели стипендии «Болашак» Свежий выпуск 24 декабря 2024 г. 3:00 0 Лилия Сыздыкова Под председательством Государственного советника Ерлана Карина состоялось очередное заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом. Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов В ходе заседания было принято решение о присуждении международной стипендии «Болашак» 271 гражданину Казахстана. Из общего числа новых стипендиатов 136 человек будут обучаться в магистратуре, 8 – в докторантуре, а 127 казахстанцев пройдут стажировку в лучших университетах и центрах мира. Особое внимание уделено приоритетным направлениям подготовки: 65% стипендиатов будут обучаться по естественно-техническим дисциплинам, а оставшиеся 35% – по общественно-гуманитарному профилю. Кроме того, 170 казахстанцев получили стипендии на прохождение научных стажировок в ведущих зарубежных научных и исследовательских центрах. Ерлан Карин особо подчеркнул, что в 2024 году по сравнению с 2023-м было подано в два раза больше заявок на прохождение стажировок, а по инженерно-техническим специальностям – в шесть раз. Это показывает актуальность и востребованность инициатив Главы государства, направленных на развитие и поддержку инженерно-технического образования. #Образование #стипендия #Болашак