Определены обладатели стипендии «Болашак»

В ходе заседания было принято решение о присуждении международной стипендии «Болашак» 271 гражданину Казахстана. Из общего числа новых стипендиатов 136 человек будут обучаться в магистратуре, 8 – в докторантуре, а 127 казахстанцев пройдут стажировку в лучших университетах и центрах мира.

Особое внимание уделено приоритетным направлениям подготовки: 65% стипендиатов будут обучаться по естественно-техническим дисциплинам, а оставшиеся 35% – по общественно-гуманитарному профилю.

Кроме того, 170 казахстанцев получили стипендии на прохождение научных стажировок в ведущих зарубежных научных и исследовательских центрах.

Ерлан Карин особо подчерк­нул, что в 2024 году по сравнению с 2023-м было подано в два раза больше зая­вок на прохождение стажировок, а по инженерно-техническим специальностям – в шесть раз. Это показывает актуальность и востребованность инициатив Главы государства, направленных на развитие и поддержку инженерно-технического образования.