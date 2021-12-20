Определены победители республиканского литературного конкурса "Алтын тобылғы"

Пресс-служба Фонда Нурсултана Назарбаева объявила итоги молодежного республиканского конкурса «Алтын тобылғы», сообщает Kazpravda.kz
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В этом году на конкурс, проведенный в седьмой раз, было подано 156 произведений молодых поэтов и писателей. Каждый участник конкурса боролся за право считаться победителем в одной из пяти номинаций.
«Каждый год «Алтын тобылғы» выявляет молодых писателей и поэтов со всех регионов страны. Это один из наиболее востребованных конкурсов нашей творческой молодежи. В своих работах конкурсанты отразили историю, культуру,
нравственные качества народа, достижения казахстанцев за годы независимости, роль Первого Президента в развитии суверенного Казахстана. Мы благодарны каждому автору за участие в конкурсе, за представленное интересное творчество. Ваши работы способствуют росту интереса к чтению современной литературы, укреплению духовных ценностей», - отметил заместитель исполнительного директора Фонда Нурсултана Назарбаева Әлкей Марғұланұлы.
Победителями конкурса признаны:
- в номинации «Лучшая проза года» - Жамиля Абдуллаева (роман «Ұят, қызым!»);
- «Лучшая поэзия года» - Дүйсенәлі Әлімақын («Күзгі кеште гүлесінер»);
- «Лучшая драматургия года» - Алишер Айтуар («Иллюзия»);
- «Лучшее детское произведение года» - Жадыра Байбұланова («Әшекей»);
- «Лучшее произведение, посвященное 30-летию Независимости Казахстана» - Шапағат Әбдірұлы.
Победители получили по 2 млн тенге, а лучший в номинации «Лучшее произведение, посвященное 30-летию Независимости Казахстана» стал обладателем 3 млн тенге.