Определен порядок предоставления кредитных каникул солдатам-срочникам

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20 августа вступят в силу правила обмена сведениями о призывниках, а также их увольнении, наличии либо отсутствии кредита, микрокредита, предоставлении отсрочки платежа по договору банковского займа, договору о предоставлении микрокредита, передает коррепондент Kazpravda.kz

Правила прописывают порядок взаимодействия между госорганами, кредитными бюро и кредиторами при обмене сведениями для предоставления отсрочки платежей по кредитному соглашению военнослужащим срочной воинской службы.

Согласно документу, информсистема Минобороны передает в кредитные бюро сведения по каждому военнослужащему срочной воинской службы.

На основании полученных сведений кредитное бюро проверяет наличие у военнослужащего действующих обязательств по договору банковского займа, договору о предоставлении микрокредита и передает сведения о военнослужащих срочной воинской службы кредиторам срочников.

В свою очередь кредитор передает в кредитное бюро сведения об отсрочки платежей по договору банковского займа, договору о предоставлении микрокредита. Также кредитные бюро два раза в год предоставляют информацию об отсрочках платежей военнослужащему (по запросу) финрегулятору.

Документ прописывает порядок прекращения предоставления отсрочки призывникам.

Ранее в АРРФР уточнили, какую информацию будут предоставлять в кредитное бюро банки и МФО.

Напомним, в Минобороны рассказали, кому еще предлагают предоставлять кредитные каникулы.