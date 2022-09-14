Определены принципы техрегламентов ЕАЭС

Мажилис на пленарном заседании одобрил ратификацию "Соглашения о принципах и подходах осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов Евразийского экономического союза в целях гармонизации законодательства государств – членов Евразийского экономического союза в указанной сфере", сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Документ разработан в целях гармонизации законодательства государств-членов Евразийского экономического союза.

Как говорится в заключении к законопроекту, документ направлен на определение принципов и подходов осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов Союза.

"Соглашением предусматривается взаимодействие органов государственного контроля (надзора) в целях выявления, а также предотвращения выпуска в обращение на территории государств-членов ЕАЭС продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов", - говорится в заключении.