Определились победители чемпионата Казахстана по маунтинбайку
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В турнире приняли участие спортсмены из 10 регионов.
В городе Текели Жетысуской области завершился национальный чемпионат Республики Казахстан по маунтинбайку, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
В турнире приняли участие спортсмены из 10 регионов.
Список победителей:
Кросс-кантри шорт-трек (XCC), мужчины
1. Егор Карасёв (ПВЛ)
2. Денис Сергиенко (ЖТС)
3. Алексей Фефелов (ЖТС)
Кросс-кантри шорт-трек (XCC), женщины
1. Алина Саркулова (КЗО)
2. Татьяна Генелева (ПВЛ)
3. Виолетта Казакова (ЖТС)
Кросс-кантри олимпик (XCO), мужчины
1. Денис Сергиенко (ЖТС)
2. Егор Карасёв (ПВЛ)
3. Темирлан Мухамедиянов (АСТ)
Кросс-кантри олимпик (XCO), женщины
1. Алина Саркулова (КЗО)
2. Татьяна Генелёва (ЖТС)
3. Виолетта Казакова (ЖТС)