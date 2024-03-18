Определились победители теннисного турнира в Индиан-Уэллс

Алькарас второй год подряд обыграл Даниила Медведева, Швентек разгромила Саккари, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.ru

Фото: artencounter.com

Испанец взял 13-й титул в карьере (общий баланс в финалах 13:4) и пятый «Мастерс» (баланс в финалах – 5:1).

Алькарас первым после Новака Джоковича в 2016-м смог защитить титул в Индиан-Уэллс.

В женской части Ига Швентек обыграла Марию Саккари в финале – 6:4, 6:0. В личке счет теперь равный – 3:3.

Для первой ракетки мира это 20-я победа в сезоне. Это лучший результат в туре.

Всего Швентек взяла 19-й титул в карьере и восьмой – на уровне WTA 1000.