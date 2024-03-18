Определились победители теннисного турнира в Индиан-Уэллс
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Алькарас второй год подряд обыграл Даниила Медведева, Швентек разгромила Саккари, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.ru
Испанец взял 13-й титул в карьере (общий баланс в финалах 13:4) и пятый «Мастерс» (баланс в финалах – 5:1).
Алькарас первым после Новака Джоковича в 2016-м смог защитить титул в Индиан-Уэллс.
В женской части Ига Швентек обыграла Марию Саккари в финале – 6:4, 6:0. В личке счет теперь равный – 3:3.
Для первой ракетки мира это 20-я победа в сезоне. Это лучший результат в туре.
Всего Швентек взяла 19-й титул в карьере и восьмой – на уровне WTA 1000.