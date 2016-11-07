Определились все участники полуфиналов Кубка Конфедерации

Определились все участники финального этапа Кубка Конфедерации, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Конфедерации спортивных единоборств и силовых видов спорта РК.
В Кызылорде в последней отборочной группе (квартет "А") выступали команды из Кызылординской и Алматинской областей, а также Астаны и Алматы.
В заявках коллективов значились именитые казахстанские спортсмены: Нурмахан Тыналиев (Алматинская область), Алмат Кебиспаев, Досжан Картиков (Астана).
"Соперники очень серьезно подготовились к этому турниру. Мне формат Кубка Конфедерации очень понравился. В таких соревнованиях находишь новых друзей. Хоть мы и выступаем за одну область, но незнакомы с представителями других видов спорта. А тут мы одна команда, болеем все друг за друга", – заявил трехкратный призер чемпионатов мира, двукратный победитель Азиатских Игр по греко-римской борьбе Нурмахан Тыналиев.
Отборочный этап в группе "А" по вольной и греко-римской борьбе выиграла сборная Алматинской области.
Дзюдоисты Кызылординской области оказались сильнее оппонентов из Астаны и Алматинской области.
Сборная Алматы по таеквондо в упорном поединке со счетом 31:29 вырвала путевку в финальную стадию у кызылординских спортсменов.
Таким образом, по итогам отборочного этапа определились все участники полуфинальных встреч. В полуфинале "греко-римляне" из Алматинской области встретятся с командой ЮКО, борцы из Северного Казахстана – со сборной Жамбылской области.
В соревнованиях по вольной борьбе команда Алматинской области оспорит выход в финал со сборной Южного Казахстана, команда Актюбинской области поборется со спортсменами из ВКО.
Среди таеквондистов в полуфинале Кубка Конфедерации сборная Алматы сразится с командой ЮКО. Вторая пара: Западная-Казахстанская область – Жамбылская область.
В полуфинале по дзюдо сборная Кызылординской области встретится с командой Карагандинской области, а коллектив ВКО – против команды Жамбылской области.
Финальный этап Кубка Конфедерации пройдет 3–4 декабря в Алматы во Дворце спорта имени Балуана Шолака.
Кубок Конфедерации учрежден по инициативе президента Национального олимпийского комитета Тимура Кулибаева. Его общий призовой фонд составляет 125 млн тенге.