Совокупное состояние двадцати богатейших людей планеты — около 3,8 триллиона долларов — превышает валовой внутренний продукт (ВВП) большинства стран, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Более того, с 2020 года эти состояния росли поразительно быстрыми темпами. Тогда самым богатым человеком в мире был Джефф Безос с капиталом в 145 миллиардов долларов. Сегодня же состояние Илона Маска почти в 5 раз превышает эту цифру.

На данной инфографике представлены самые состоятельные люди мира в 2026 году на основе данных Forbes. Илон Маск с капиталом 714,2 миллиарда долларов стал первым человеком в истории, преодолевшим отметку в 700 миллиардов долларов.

С 2020 года состояние Маска увеличивалось с ошеломляющей скоростью, возросши почти в 30 раз. Одним из крупнейших источников его богатства является доля в компании SpaceX стоимостью 366 миллиардов долларов при текущей оценке компании в 800 миллиардов долларов. В 2026 году ее капитализация в случае потенциального первичного публичного размещения акций может вырасти до 1,5 триллионов долларов.

Сооснователь Google Ларри Пейдж занимает второе место с состоянием 257,7 миллиарда долларов. В 2025 году акции Alphabet подорожали на 63%, что значительно увеличило его личное состояние.

Как видно из рейтинга, генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг располагает капиталом в 162,5 миллиарда долларов и занимает восьмое место в мире. За последние 7 лет акции Nvidia взлетели более чем на 4 200%, благодаря чему Хуанг продемонстрировал самые быстрые темпы роста состояния среди двадцати богатейших миллиардеров.

Для сравнения, состояние Билла Гейтса с 2020 года почти не изменилось. В тот год он был вторым самым богатым человеком в мире, однако с тех пор опустился на 18-е место. Во многом это связано с тем, что он перевел десятки миллиардов долларов в Фонд Билла и Мелинды Гейтс и направил значительные средства на благотворительные цели.

