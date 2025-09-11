Илон Маск возглавил рейтинг богатейших людей мира

Американский предприниматель Илон Маск, владеющий компаниями Tesla и SpaceX, вернул себе звание самого богатого человека в мире, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Согласно данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), сейчас состояние Маска оценивается в 384 миллиарда долларов.

Второе место занимает сооснователь и крупнейший акционер разработчика ПО Oracle Ларри Эллисон, который накануне ненадолго опередил Маска. Сейчас его состояние журналисты оценивают в 383 миллиарда долларов.

При этом динамика с начала года говорит не в пользу Маска. Так, глава SpaceX и Tesla потерял 48,2 миллиарда долларов. За то же время его конкурент стал богаче на 191 миллиард долларов.

На третьем месте Bloomberg Billionaires Index располагается Марк Цукерберг - 264 миллиарда долларов.

Напомним, ранее Эллисон показал самый большой однодневный прирост богатства, когда-либо зафиксированный Bloomberg. За сутки предприниматель заработал сразу 101 миллиард долларов.

Ларри Эллисону 81 год. Он является сооснователем Oracle и председателем совета директоров, а также главным техническим директором компании. Большую часть своего состояния он вложил в Oracle.

 

