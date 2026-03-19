Опубликован рейтинг самых счастливых стран 2026 года

Айман Аманжолова
Согласно Докладу о мировом счастье — 2026, Финляндия вновь возглавила глобальный рейтинг счастья. Однако, помимо уже привычного доминирования северных стран, в этом году список преподнес и ряд неожиданных результатов

Так, Коста-Рика заняла четвертое место в мире, а Мексика опередила многие более богатые государства. Эти примеры наглядно показывают: социальное доверие, чувство общности и качество повседневной жизни могут играть не меньшую роль, чем уровень доходов, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

Финляндия занимает первое место с результатом 7,8 балла из 10, продолжая свою многолетнюю лидирующую позицию. Ее устойчивое первенство подтверждает более широкую закономерность: страны с сильными институтами, высоким уровнем доверия и развитой системой социальной защиты стабильно оказываются на вершине рейтингов удовлетворенности жизнью. Особенно это характерно для северных государств, где относительно высокие доходы сочетаются с низким уровнем неравенства, доступными общественными услугами и высоким уровнем социальной сплочённости — факторами, напрямую связанными с субъективным ощущением благополучия.

Коста-Рика (четвертое место) и Мексика (12-е место) выделяются как показательные примеры: они значительно опережают по уровню счастья многие более обеспеченные страны, такие как Ирландия, Австралия и Германия. Их результаты подчеркивают важность социальных связей, образа жизни и факторов, которые не полностью отражаются показателями ВВП.

Как рассчитывается уровень счастья?

В основе отчета лежит так называемая «лестница Кантрила» — шкала от 0 до 10, с помощью которой оценивается удовлетворенность жизнью в 147 странах. В исследовании участвуют более 100 000 человек, а итоговые оценки усредняются за период с 2023 по 2025 годы, что позволяет точнее отразить уровень благополучия и снизить статистические погрешности.

Высокий доход не всегда означает более высокий уровень удовлетворенности жизнью.

Многие развитые экономики — включая США, Канаду, Великобританию и большую часть Западной Европы — сосредоточены в узком диапазоне оценок от 6,7 до 6,9 балла. Хотя это по-прежнему высокие показатели по мировым меркам, такая «скученность» значений указывает на определенное плато в ощущении благополучия среди богатых стран.

В то же время ряд государств Восточной Европы, таких как Польша и Эстония, постепенно поднимаются в рейтинге, что свидетельствует об улучшении условий жизни и социальной среды. Россия занимает 79-место в мире с оценкой в 5,8 балла.

В Азии самым «счастливым» государством остается Тайвань, занимающий 26-е место — значительно выше Японии (61-е) и Китая (65-е). В Африке лидирует Маврикий, чему возможно способствуют относительно низкий уровень коррупции и высокая продолжительность жизни.

 

