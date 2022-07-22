Общество
Опубликован рейтинг ведущих вузов-2022
Шолпан Каланова, президент независимого агентства по обеспечению качества в образовании – Рейтинг, профессор, д. п. н.

Независимое агентство по обеспечению качества в образовании – рейтинг (IQAA-Ranking) представляет итоги Национального рейтинга ведущих вузов Казахстана-2022, который публикуется в этом году 14-й раз начиная с 2008 года.

IQAA является организацией-соучредителем Обсерватории IREG по академическому ранжированию и превосходству, в которую входят ведущие рейтинговые агентства мира, такие как Шанхайский рейтинг и US News. Преимущест­вами рейтинга IQAA являются проверенная временем методика, авторитетность, объективность и надежность, признание нацио­нальными и международными экспертами.

Рейтинги способствуют улучшению качества высшего образования и обеспечивают транспарентность деятельности высших учебных заведений. IQAA-Ranking представляет Национальный рейтинг ведущих вузов Казахстана-2022, сформированный на основе анализа семи академических индикаторов. Индикатор 1 представляет качественный состав контингента студентов, 2-й индикатор – результаты их обучения и число образовательных программ, реализуемых в вузе, 3-й – академические кадры: профессорско-преподавательский состав. Научно-исследовательская и инновационная работа вуза представлена в рамках 4-го индикатора, а в 5-м, 6-м и 7-м – международное сотрудничество, информационное обеспечение и трудоустройство выпускников вуза соответственно.

В этом году в Национальном рейтинге ведущих вузов представлен 31 вуз Казахстана, в категории многопрофильных – 10 учебных заведений, технических – 11, гуманитарно-экономических – 5, педагогических – 3 и медицинских – 2.

Наряду с Национальным рейтингом ведущих вузов страны-2022 IQAA-Ranking опубликовало дополнительно два рейтинга около 100 казахстанских вузов: 1) по научным публикациям; 2) по качеству информационного обеспечения на сайте: https:⁄⁄iqaa-ranking.kz⁄. Оценка публикационной активности профессорско-преподавательского состава и сотрудников вузов базировалась на данных международных баз, таких как Web of Science, SCOPUS и РИНЦ. Информационное обеспечение рассчитывалось на основе сайтов высших учебных заведений.

IQAA-Ranking желает всем абитуриентам и их родителям успехов в поступлении, правильном выборе вуза и надеется, что Национальный рейтинг ведущих вузов Казахстана-2022, а также рейтинги по научно-исследовательским работам и информационному обеспечению вузов помогут им в этом!

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