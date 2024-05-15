Опубликован список образовательных грантов

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Наибольшее количество грантов получили группы образовательных программ «Инженерные, обрабатывающие, строительные отрасли», их количество составляет 19 344 грантов. Далее «Педагогические науки» – 13 735 грантов, «Информационно-коммуникационные технологии» – 10 903 гранта, «Естественные науки, математика и статистика» – 8 288 грантов.



В этом году впервые введены дифференцированные гранты с частичной оплатой за обучение. По 150 дифференцированных грантов выделены по ГОП «Педагогические науки» и «Социальные науки, журналистика и информация».



Также, для поступающих по программе «Серпін» выделено 3 903 гранта. Стоит отметить, что по проекту «Серпін» можно получить образование по 4 направлениям подготовки: педагогические науки, инженерно-технические, информационные технологии, сельское хозяйство. В программе участвует сельская молодежь из южных регионов страны. Ранее срок отработки гранта был сокращен с 3 до 2 лет, а место отработки расширено до 11 регионов.



В списке грантов есть и 5 000 целевых образовательных грантов для обучения в ведущих вузах молодежи из густонаселенных, вновь образованных и западных регионов, в том числе для абитуриентов Атырауской и Мангистауской области.



Всего для поступления в бакалавриат в 2024-2025 учебном году выделено около 79 тысяч грантов.



Для поступления в магистратуру выделено около 13 тысяч грантов, для поступления в докторантуру – более 1 900.



Полный список распределения образовательных грантов на 2024-2025 учебный год можно увидеть по следующим ссылкам:

Бакалавриат;

Магистратура;

Докторантура.