По мере ускорения распространения электромобилей зарядная инфраструктура становится одним из ключевых вопросов. Страны, которые эффективно наращивают сеть общественных зарядных станций, способны снизить «тревогу запаса хода», ускорить переход на электромобили и ослабить нагрузку на городские транспортные системы, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В этой инфографике представлены ведущие страны по плотности зарядной инфраструктуры для электромобилей — показателю, измеряемому как количество электромобилей на одну общественную зарядную станцию по состоянию на III квартал 2025 года. Данные предоставлены компанией Benchmark Mineral Intelligence.

Нидерланды с большим отрывом занимают первое место: здесь на одну общественную зарядную станцию приходится всего пять электромобилей. Такой результат отражает высоко скоординированную инфраструктурную стратегию, при которой зарядные устройства часто устанавливаются по прямым запросам пользователей. В итоге формируется эффективная, ориентированная на спрос сеть, минимизирующая очереди и обеспечивающая максимальную загрузку зарядных станций.

Несмотря на пока сравнительно небольшую долю быстрых зарядных устройств, страна последовательно наращивает мощности. Ожидается, что к 2030 году именно быстрые зарядные станции будут играть все более значимую роль по мере роста числа электромобилей.

Китай занимает второе место по плотности зарядной инфраструктуры — девять электромобилей на одну общественную станцию, — но при этом уверенно лидирует в развертывании быстрых зарядок. Почти половина всех общественных зарядных станций в стране уже относится к категории быстрых зарядных устройств постоянного тока, и, по прогнозам, к 2030 году их доля превысит 50%.

Быстрые зарядные станции особенно важны для обслуживания плотной городской застройки и междугородних поездок, что дополнительно укрепляет доминирующее положение Китая на мировом рынке электромобилей.

Ряд европейских стран располагается в средней части рейтинга: в них на одну общественную зарядную станцию приходится примерно от 10 до 13 электромобилей.

При этом эти государства активно расширяют сеть быстрых зарядных устройств — ожидается, что к 2030 году они будут составлять около трети всей зарядной инфраструктуры.

США, напротив, заметно отстают от этой группы: здесь на одну общественную зарядную станцию приходится в среднем 31 электромобиль.