Министерство науки и высшего образования РК опубликовало список обладателей государственных образовательных грантов на 2025-2026 учебный год, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По поручению Президента РК Касым-Жомарта Токаева, для подготовки высококвалифицированных кадров приоритетных отраслей экономики, 60% от общего количества образовательных грантов распределено по инженерным и техническим направлениям подготовки.

По итогам конкурса государственный образовательный заказ освоен на 99%.

Как отметили в министерстве, в этом году проект «Серпін» вызвал большой интерес среди молодежи из густонаселенных регионов. По итогам конкурса более 2 тысяч обладателей грантов поедут обучаться в ведущие вузы северного, восточного и центрального Казахстана.

В целом, в рамках реализации Дорожной карты по исполнению Предвыборной программы партии AMANAT в этом году выделено более 77 тысяч образовательных грантов. По поручению Главы государства порядка 20 вузов, осуществляющих сотрудничество с ведущими зарубежными университетами, начали прием студентов. Это важный шаг на пути формирования Казахстана как регионального образовательного хаба.

На конкурс по присуждению государственных образовательных грантов в 2025 году подано около 113 тысяч заявок, что на 9 тысяч больше по сравнению с предыдущим годом.

Также при распределении грантов сохраняются установленные законодательством квоты для детей из социально уязвимых категорий населения.

В целях поддержки талантливой молодежи предусмотрен гранты вне конкурса, это победители международных олимпиад и спортивных соревнований.

Кроме того, министерством внедрены дополнительные механизмы, направленные на расширение доступа к высшему образованию. А именно, в этом году по поручению Главы государства запущена Единая добровольная накопительная система «Келешек», предусматривающая выплату стартового образовательного капитала при открытии счета 5-летнему ребенку, а также госпремию и вознаграждения от банков второго уровня и страховых компаний всем вкладчикам. Накопленные средства по системе «Келешек» можно аккумулировать со средствами проекта «Нацфонд – детям».

В 2024 году впервые присуждены дифференцированные гранты, которые частично покрывают расходы на обучение, оставшуюся сумму обладатели могут оплатить за счет собственных средств, либо получить льготный образовательный кредит. В 2025 году количество дифференцированных грантов составляет 300 грантов. Конкурс по присуждению дифференцированных грантов состоится в сентябре.

Впервые выделены 2 010 образовательных грантов для граждан, проходящих срочную воинскую службу. Эта мера направлена на поддержку социальной адаптации военнослужащих после прохождения службы и обеспечение им равного доступа к высшему образованию.

Результаты гранта можно узнать на официальном сайте и в социальных сетях Министерства науки и высшего образования РК,  а также на официальных страницах Национального центра тестирования.

Свидетельство о государственном образовательном гранте будет доступно в течение трех рабочих дней на сайте Национального центра тестирования МНВО РК https://grant.testcenter.kz.

Зачисление в высшие учебные заведения будет осуществляться до 25 августа включительно.

