Опубликованы данные мировых запасов нефти по странам

Айман Аманжолова
Нефть по-прежнему остается одним из самых стратегически важных ресурсов мировой экономики. Она приводит в движение транспортные системы, лежит в основе промышленного производства и продолжает формировать геополитику и торговые потоки. Несмотря на рост возобновляемой энергетики, нефть все еще играет доминирующую роль в обеспечении глобальных энергетических потребностей, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

В данной визуализации страны ранжированы по объему доказанных запасов нефти по состоянию на конец 2025 года. Источником данных послужил Annual Statistical Bulletin 2025 Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК). Показатели отражают доказанные запасы нефти и приведены в миллиардах баррелей. В статистику включены как традиционная сырая нефть, так и битуминозные (нефтяные) пески.

Первое место занимает Венесуэла с оценочными запасами в 303 миллиарда баррелей. Однако превратить этот колоссальный ресурс в экономическое и геополитическое влияние стране удается с трудом: продолжающиеся санкции США, а также недавние изъятия венесуэльских нефтяных поставок при администрации Трампа существенно ограничивают возможности правительства Николаса Мадуро по экспорту нефти и полноценной монетизации своих запасов.

Фото: © Visual Capitalist

На втором месте следует Саудовская Аравия с 267 миллиардами баррелей. Иран, Канада и Ирак замыкают первую пятерку.

Значительная часть крупнейших мировых запасов нефти сосредоточена у стран - членов ОПЕК, прежде всего на Ближнем Востоке. Саудовская Аравия, Иран, Ирак, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты формируют основу доминирования этого региона.

Эти государства выигрывают за счет низких издержек добычи и крупных, легко доступных месторождений. В результате ближневосточные производители, как ожидается, останутся ключевыми поставщиками нефти даже на фоне замедления роста мирового спроса.

Среди стран, не входящих в ОПЕК, особенно выделяется Канада, занимающая четвертое место в мире с запасами в 163 миллиарда баррелей. Основная часть канадских резервов приходится на нефтяные пески — источник нефти, добыча которого обходится дороже и сопровождается более высоким углеродным следом. Россия и Соединенные Штаты также входят в десятку мировых лидеров по запасам нефти. 

На начало 2025 года запасы нефти в Казахстане оцениваются в 30 миллиардов баррелей. Эти данные представлены в региональном анализе по Каспийскому региону, опубликованном Управлением энергетической информации США. 

 

 

#нефть #страна #запас

