Опять метель Общество 16 января 2024 г. 0:30 92 Галина Вологодская, Восточно-Казахстанская область Спасатели помогают медикам добраться в отдаленные села. фото автора Сильный ветер, резкие перепады температуры, гололед, метель… Январская погода словно испытывает восток страны на прочность. Как сообщили в областном департаменте по чрезвычайным ситуациям, только за последние семь дней в регионе 28 раз закрывали дороги областного и республиканского значения. В минувшие выходные чеэсники экстренно выехали на выручку бригаде скорой помощи в Шемонаихинском районе: машину с медиками вынесло с трассы в кювет. Спасатели помогли вытащить из снега автомобиль и сопроводили его до населенного пункта. В результате непогоды оказались заблокированы также дороги в районе Маркаколь. Спасатели выдвинулись на высокопроходимом транспорте, чтобы доставить врачей к экстренной пациентке в отдаленное село Тоскаин. – В регионе сохраняется высокая лавинная опасность, – дополнительно пояснила руководитель пресс-службы ДЧС ВКО Марина Лискова. – С начала сезона взрывники уже спустили больше 48 тысяч кубов снега. Мы постоянно призываем население прислушиваться к штормовым предупреждениям и не выезжать в непогоду за пределы населенных пунктов. #ЧС #погода #ВКО #гололед #спасатели #метель #2024 #зима