Опять метель

Общество
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Галина Вологодская, Восточно-Казахстанская область

Спасатели помогают медикам добраться в отдаленные села.

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Сильный ветер, резкие перепады температуры, гололед, метель… Январская погода словно испытывает восток страны на проч­ность. Как сообщили в областном департаменте по чрезвычайным ситуациям, только за последние семь дней в регионе 28 раз закрывали дороги областного и республиканского значения.

В минувшие выходные чеэсники экстренно выехали на выручку бригаде скорой помощи в Шемонаихинском районе: машину с медиками вынесло с трассы в кювет. Спасатели помогли вытащить из снега автомобиль и сопроводили его до населенного пункта. В результате непогоды оказались заблокированы также дороги в районе Маркаколь. Спасатели выдвинулись на высокопроходимом транспорте, чтобы доставить врачей к экстренной пациентке в отдаленное село Тоскаин.

– В регионе сохраняется высокая лавинная опасность, – дополнительно пояснила руководитель пресс-службы ДЧС ВКО Марина Лискова. – С начала сезона взрывники уже спустили больше 48 тысяч кубов снега. Мы постоянно призываем население прислушиваться к штормовым предупреждениям и не выезжать в непогоду за пределы населенных пунктов.

#ЧС #погода #ВКО #гололед #спасатели #метель #2024 #зима

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