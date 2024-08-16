Органическое сотрудничество Свежий выпуск 16 августа 2024 г. 3:27 30 Андрей Кратенко собственный корреспондент по СКО Исследователи из Гогенгеймского университета (Германия) прибыли в Северо-Казахстанскую область, чтобы работать над органическими проектами в сельском хозяйстве. Фото Северо-Казахстанского университета Агротехнологический факультет Kozybayev University принял на работу молодых исследователей из Гогенгеймского университета Киношиту Норико и Августин Рику. – Нам нужны хорошие научные идеи. Мы всегда открыты для новых проектов, – сказал при встрече ректор Ербол Исакаев. Органическое сельское хозяйство, с которым будут иметь дело немецкие исследователи, играет важную роль в обеспечении экологической устойчивости и продовольственной безопасности. Магистранты немецкого университета помогут внедрить передовые методы и технологии. #сотрудничество #СКО #сельское хозяйство #Kozybayev University