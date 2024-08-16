Органическое сотрудничество

Агротехнологический факультет Kozybayev University принял на работу молодых исследователей из Гогенгеймского университета Киношиту Норико и Августин Рику.

– Нам нужны хорошие научные идеи. Мы всегда открыты для новых проектов, – сказал при встрече ректор Ербол Исакаев.

Органическое сельское хозяйство, с которым будут иметь дело немецкие исследователи, играет важную роль в обеспечении экологической устойчивости и продовольственной безопасности. Магистранты немецкого университета помогут внедрить передовые методы и технологии.