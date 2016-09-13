Органы местного самоуправления РК могут получить собственный бюджет – законопроект
Азамат Сыздыкбаев
Министерство национальной экономики РК предлагает внедрить механизм самостоятельного бюджета и коммунальной собственности для органов местного самоуправления (МСУ), передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.
Необходимость принятия новшеств, касающихся внедрения самостоятельного бюджета органов местного самоуправления отметил Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в рамках второй парламентской сессии.
О предлагаемых новшествах доложил министр национальной экономики Куандык Бишимбаев.
Законопроект направлен на внедрение самостоятельного бюджета и коммунальной собственности местного самоуправления. Он также предусматривает регулирование общественных отношений, возникающих при внедрении самостоятельного бюджета МСУ и коммунальной собственности МСУ, расширение полномочий органов МСУ в управлении бюджетным процессом и коммунальной собственностью МСУ.
"Бюджет МСУ на уровне города районного значения, села, поселка, сельского округа будет внедрен как 4-й уровень госбюджета с 2018 года в административных территориальных единицах с численностью населения свыше 2000 человек, а с 2020 года – повсеместно", - сообщил исполняющий обязанности министра национальной экономики Куандык Бишимбаев.
Уже определены доходные источники бюджета МСУ – это налоговые поступления (6 видов), неналоговые поступления (штрафы, доходы от коммунальной собственности и др.), доходы от продажи коммунальной собственности, трансферты из районного бюджета. Имущество МСУ будет состоять из имущества местной казны (средства бюджета МСУ, иное коммунальное имущество, не закрепленное за коммунальными юридическими лицами) и имущества, закрепленного за коммунальными юридическими лицами.
Проектом закона вносятся изменения и дополнения в Бюджетный, Налоговый и Гражданский кодексы, законы "О государственном имуществе", "О местном государственном управлении и самоуправлении в РК", "О рекламе".
В презентации в рамках Комитета Мажилиса по экономической реформе и региональному развитию под председательством Нуртая Сабильянова принимают участие представители госорганов, Генпрокуратуры, Нацбанка, КИСИ при Президенте РК, политических партий, не прошедших в Парламент: "Ауыл", "Бірлік", ОСДП, а также Гражданского альянса, Фонда развития парламентаризма в Казахстане, Института Европейского права и прав человека в РК, Национальной палаты предпринимателей, депутаты маслихатов Астаны, Карагандинской, Павлодарской областей, а также акимы из разных регионов.
С текстом проекта закона можно ознакомиться на официальном сайте Парламента – www.parlam.kz.