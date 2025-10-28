Органы умершей женщины пересадили шести пациентам в Алматы

Здравоохранение
57

На базе Центральной  городской  клинической  больницы города Алматы  состоялся мультиорганный забор органов от посмертного донора, женщины 1962 года рождения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

Фото: Минздрав РК

Благодаря согласию родственников донора, врачи провели трансплантацию нескольким людям: сердце пересажено пациенту 1988 года рождения; печень – пациенту 1982 года рождения, почки  – двум пациентам 1996 года рождения и 1966 года рождения,  роговицы – пациентам 1983 и 1956 годов рождения.

Несмотря на возраст донора, врачи отметили хорошее состояние органов и возможность их дальнейшего функционирования. Это ещё раз подтверждает, что возраст не является препятствием, когда речь идёт о спасении жизней.

Республиканский центр координации трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг МЗ РК выражает глубокую признательность семье донора за их мужественное решение, а также медицинским специалистам, слаженная работа которых позволила провести сложнейший процесс на высоком уровне.

 

#Алматы #органы

