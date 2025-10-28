На базе Центральной городской клинической больницы города Алматы состоялся мультиорганный забор органов от посмертного донора, женщины 1962 года рождения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав
Благодаря согласию родственников донора, врачи провели трансплантацию нескольким людям: сердце пересажено пациенту 1988 года рождения; печень – пациенту 1982 года рождения, почки – двум пациентам 1996 года рождения и 1966 года рождения, роговицы – пациентам 1983 и 1956 годов рождения.
Несмотря на возраст донора, врачи отметили хорошее состояние органов и возможность их дальнейшего функционирования. Это ещё раз подтверждает, что возраст не является препятствием, когда речь идёт о спасении жизней.
Республиканский центр координации трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг МЗ РК выражает глубокую признательность семье донора за их мужественное решение, а также медицинским специалистам, слаженная работа которых позволила провести сложнейший процесс на высоком уровне.