фото пресс-службы Сената Парламента РК

Развитие человеческого капитала и цифровая трансформация Казахстана, обозначенные в Послании Президента страны Касым-Жомарта Токаева, стали ключевой темой заседания экспертного круглого стола, прошедшего в рамках первого Taldau Forum в Астане.

Приветствуя участников круг­лого стола, вице-спикер Сената Жакип Асанов отметил, что проведение форума приурочено к пятилетию общественного проекта Taldau (его предтечей были Клуб экспертов и Школа аналитики при Сенате). Он подчеркнул значительный вклад проекта в подготовку новой волны профессионалов и развитие аналитических подходов в государственном управлении, социальных и гуманитарных исследованиях. В последние годы Сенат Парламента РК планомерно и системно содействует развитию аналитических навыков у молодых специалистов из государственных органов, национальных компаний, образовательных и научных учреж­дений и других сфер.

В Послании-2025 Глава государства поставил задачу в течение трех лет превратить Казахстан в полноценную цифровую страну. Для качественной реализации этого поручения депутатам Парламента совместно с заинтересованными сторонами, включая экс­пертное сообщество, необходимо сосредоточиться на своевременной разработке и принятии до конца года цифрового кодекса, а также закона об искусственном интеллекте.

– Послание Президента «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую транс­формацию» задает для нас четкие ориентиры по формированию подлинно цифрового государства. Наша ключевая задача – не замещение человека машиной, а многократное усиление его потенциала за счет технологий. Алгоритмы должны освобождать время для истинно человеческой активности: мышления, созидания и принятия взвешенных решений. Сейчас в Сенате находится Закон «Об искусственном интеллекте», который планируется рассмотреть до конца текущего месяца. Кроме того, депутаты обеих палат Парламента активно работают над проектом цифрового кодекса, который призван стать нормативной опорой для формирования человеческого капитала нового поколения в цифровую эпоху, – отметил Жакип Асанов.

Участники дискуссии уделили внимание практическим шагам реализации Послания в части цифровой трансформации государства с акцентом на ИИ, говорили о примерах успешно реализованных проектов, определении стандартов и «правил игры», совместимости данных, вопросах безопасности и цифровой этики, модели сотрудничества государства, бизнеса и науки, социальных последствиях масштабного внедрения ИИ.

Помощник Президента РК Куа­нышбек Есекеев отметил ряд важных направлений, на которые необходимо обратить особое внимание в контексте цифровой трансформации, – это развитие человеческого капитала, широкое обучение людей навыкам работы с ИИ, а также адаптация рынка труда к происходящим изменениям.

В процессе построения цифрового государства потребуется большая перестройка многих процессов – в экономике, госуп­равлении, социальной сфере. Какие-то функции и профессии может забрать ИИ, и этого не нужно бояться, если в результате работа будет выполняться быстрее, эффективнее и с меньшими затратами. Но в то же время важно адаптировать систему подготовки кадров и готовить профессионалов, которые будут востребованы в цифровом государстве, а также в целом максимально развивать цифровую грамотность и в сфере ИИ у всего населения страны.

Вице-министр науки и высшего образования Динара Щеглова обратила внимание на то, что в Казахстане подготовка кадров к эпохе искусственного интеллекта началась уже давно. По ее словам, 95 вузов уже внедрили в свои образовательные программы обязательные дисциплины по основам искусственного интеллекта. Трехуровневая подготовка кадров (бакалавриат, магистратура, докторантура) в области ИИ внедрена на базе 30 вузов. Все карьерные траектории и образовательные программы были разработаны с привлечением рынка и соответствуют мировым трендам. МНВО на уровне государственных стандартов закрепило требование: вне зависимости от образовательной программы все студенты должны проходить базовый курс по искусственному интеллекту. Кроме того, как сообщила спикер, курсы по основам AI проходит также профессорско-преподавательский сос­тав, и порядка 50% с начала этого года уже прошли сертификацию.

Запущена программа AI.Sana, направленная на подготовку специалистов в области ИИ. Казах­стан уже несколько лет сотрудничает с образовательной платформой Coursera, которая позволяет быст­ро адаптировать обучение к стремительным изменениям, происходящим в сфере ИИ и цифровых технологий.

– Сейчас мы хотим в целом сделать из национальной системы образования большую воронку для акселерации и создания новых проектов. Мы хотим транс­формировать процесс обучения в университетах таким образом, чтобы они своих студентов учили не потреблять знания и инновации, а создавать их, – подчеркнула Динара Щеглова.

Для того чтобы дальше успешно развивать ИИ и цифровые технологии, необходимо продолжать укрепление инфраструктуры по всему Казахстану, в этом, в частности, помогает сотрудничество с лучшими мировыми вузами и компаниями. В этом году в стране запущен самый мощный в нашем регионе суперкомпьютер, возможностями которого могут пользоваться вузы и научно-исследовательские институты. Начал работу Центр искусственного интеллекта Alem.ai в Астане. По поручению Президента будет открыт новый Университет ИИ.

Известный в образовательной и технологической среде Казахстана IT-визионер, CEO CodiPlay Данабек Калиаждаров также акцентировал внимание на вопросах образования, инфраструктуры и кадровой политики. Эксперт считает, что Казахстан имеет все шансы стать региональным лидером EdTech, а стартапы в этой сфере – «единорогами».

Президент ОФ «Стратегия» Гульмира Илеуова в свою очередь подчеркнула, что в процессе масштабной цифровой трансформации необходимо помнить: ИИ и цифровые технологии – это не самоцель, а средство для решения таких важных задач, как развитие общества, достижение всеобщего блага, повышение качества жизни, снижение неравенства.

Кроме того, она обратила внимание, что уже сейчас необходимо думать о долгосрочных последствиях от внедрения ИИ для общества. В частности, по ее мнению, требует решения вопрос формирования критического мышления у людей, поскольку с появлением новых технологий в информационном поле катастрофически возрос­ли масштабы распространения «некачественных знаний» и количество фейков. И люди, слепо доверяя ИИ, часто даже не могут увидеть проблему. Более того, теряется способность самостоятельно анализировать информацию, понятно излагать мысли, даже адекватно сформулировать запрос для того же ИИ. Этим «побочкам», по мнению экс­перта, также нужно уделять самое пристальное внимание в контексте дискуссии о построе­нии цифрового государства и повсеместного внедрения ИИ.

Свои предложения касательно стратегии по применению знаний казахстанцев, находящихся за рубежом, или цифровых номадов в контексте интеллектуальной миграции, озвучил профессор Национальной школы государственной политики Академии государственного управления при Президенте РК Бауыржан Бокаев. Он предложил создавать условия для транснационального обмена знаниями и совместной работы, рассказал об актуальных барьерах для молодых талантов и их решении на примере зарубежных стран, включая опыт Китая, Гонконга и Сингапура.

– Нам необходимо воспринимать интеллектуальную миграцию и феномен цифровых кочевников не как угрозу, а как стратегический ресурс, который при грамотной государственной политике способен стать движущей силой инновационного и устойчивого развития Казахстана, – подчеркнул Бауыржан Бокаев.

Участие в дискуссии приняли отечественные и иностранные эксперты, ученые, представители государственных органов, бизнес-структур и институтов гражданского общества.

В этот же день на полях Taldau Forum также состоялись лектории по ораторскому мастерству и навыкам публичных выступлений от тренеров Академии телевизионных профессий агентства «Хабар». Практическими советами по созданию привлекательного контента, взаимодействию с аудиторией и использованию эффективных медийных инструментов работы в социальных сетях поделились представители компании Meta, а также медиатренеры Оркен Кенжебек и Яков Федоров.