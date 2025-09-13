Оркестр имени Курмангазы открывает 92-й концертный сезон

Культура
82

Казахский национальный оркестр народных инструментов имени Курмангазы торжественно открыл свой 92-й концертный сезон, передает Kazpravda.kz

Фото: Минкультинформ

Вечер объединил звёзд отечественного искусства и признанных мастеров сцены, которые представили зрителям насыщенную и разнообразную программу.

В программе вечера приняли участие кавалер ордена «Құрмет», ведущая солистка Казахского национального театра оперы и балета имени Абая Зарина Алтынбаева, народный артист Казахстана, мастер традиционного искусства Рамазан Стамғазы, заслуженный деятель Республики Казахстан, кюйши Батыржан Мықтыбаев, а также лауреат республиканских конкурсов, кобызистка Әсел Рақымжан.

Зрителям представили национальные и мировые оперные фрагменты, песни казахстанских композиторов, а также народные кюи. Каждое произведение стало духовным откровением, передав живое дыхание национального искусства в современном звучании.

Открытие нового сезона стало для зрителей ярким культурным событием, в котором органично соединились традиции и новаторство, а высокий уровень исполнительского мастерства оркестра нашёл своё блестящее отражение.

В предстоящем сезоне слушателей ждут новые музыкальные проекты, современные дуэты, креативные концерты, придающие национальному искусству новое звучание и свежий импульс.

#концерт #сезон #оркестр Курмангазы

Популярное

Все
На востоке страны набирает обороты цифровое решение в сфере туризма
Сентябрь – время основных уборочных работ в зерносеющих регионах республики
Мир и будущее – через право
Низкая отдача от бюджетных средств признана системной проблемой
Завтра – День семьи
Обсуждены вопросы безопасности
Всем кофе!
Важная повестка дня
Педагогов обучили работе по программе «Адал азамат»
Обсужден проект строительства ТЭЦ
Новый ресурсный центр для особенных детей
Продукты исламского финансирования уже начали работать
Началось возведение энергоблока
Футбол – на коммерческие рельсы
В приоритете – доступность и качество
Дорога, которой практически нет
Заплыв с телохранителями
Кластеризация: казахстанский опыт
Три поколения династии Бектасовых
Секрет четы Мекебаевых – в уважении традиций
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Свыше миллиарда тенге составили незаконные соцвыплаты в Казахстане за год
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
Решение экологических проблем Кызылординской области – на контроле мажилисменов
ИИ приходит в школу
Премьеры, гастроли, концерты: тринадцатый сезон стартовал в Astana Opera
Генпрокуратура начала расследование в отношении Кайрата Кожамжарова
Новым премьером Таиланда стал миллиардер Анутхин Чанвиракун
Жатва на юге вышла на финишную прямую
В Казахстане намерены ввести ответственность за рассылку SMS с рекламой казино и азартных игр
Министр проверил боеготовность и условия службы в гарнизоне
Технологии для удобства жизни
Решить квартирный вопрос
Балауса Муздиман стала чемпионкой мира по версии UBO
Вопреки капризам природы
Жемчужина национального искусства
Вышел тизер «Грозового перевала» с Марго Робби и Джейкобом Элорди
В Атбасаре осужден врач, выманивший у пациентки 1,5 млн тенге
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
35 школ Атырауской области остались без директоров
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
День спорта отметят в Казахстане
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»

Читайте также

Кобзарь в казахской степи
Редкие рукописи пополнили фонд Нацбиблиотеки
Аида Балаева выступила в поддержку сохранения независимости…
Диана Вишнева выступит с балетом «Шехеразада» в «Астана Опе…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]