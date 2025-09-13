Фото: Минкультинформ

Вечер объединил звёзд отечественного искусства и признанных мастеров сцены, которые представили зрителям насыщенную и разнообразную программу.

В программе вечера приняли участие кавалер ордена «Құрмет», ведущая солистка Казахского национального театра оперы и балета имени Абая Зарина Алтынбаева, народный артист Казахстана, мастер традиционного искусства Рамазан Стамғазы, заслуженный деятель Республики Казахстан, кюйши Батыржан Мықтыбаев, а также лауреат республиканских конкурсов, кобызистка Әсел Рақымжан.

Зрителям представили национальные и мировые оперные фрагменты, песни казахстанских композиторов, а также народные кюи. Каждое произведение стало духовным откровением, передав живое дыхание национального искусства в современном звучании.

Открытие нового сезона стало для зрителей ярким культурным событием, в котором органично соединились традиции и новаторство, а высокий уровень исполнительского мастерства оркестра нашёл своё блестящее отражение.

В предстоящем сезоне слушателей ждут новые музыкальные проекты, современные дуэты, креативные концерты, придающие национальному искусству новое звучание и свежий импульс.