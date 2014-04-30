42 года проработал Анатолий Федорович на кафедре физического воспитания КазНТУ, воспитал большое количество кандидатов и мастеров спорта, носил звание «Отличник высшей школы СССР». А перед тем как уйти на преподавательскую работу, блестяще играл в составе алматинской команды «Локомотив» – и в чемпионатах страны, и на спартакиадах народов СССР.

Его партнерами по команде в шестидесятых годах прошлого века были удивительные спортсмены – Владимир Мухамеджанов, Виктор Вейсман, Владимир Андреев, Валерий Платонов, Владимир Калюжный, Геннадий Малашин... Четыреж­ды Анатолий Никишин выигрывал для Советского Союза награды чемпионатов Европы среди железнодорожников.

...В турнире памяти Спортсмена с большой буквы и педагога от Бога, ушедшего из жизни в прошлом году, на первой стадии выступили команды различных факультетов КазНТУ, а в финале встретились две сборные «политеха», баскетболисты КазНУ­ им. Аль-Фараби и КазЭУ им. Т. Рыскулова.

На майках одной из команд была надпись: «Спасибо Никишину А. Ф. Моя игра – его результат». Такие майки ребята «изготовили» по своей инициативе, дружина у них называлась «Орлы». Оказывается, на тренировках Анатолий Федорович всех своих студентов звал орлами...

На турнир пришла супруга Никишина – Надежда Владимировна, рассказавшая участникам соревнований о спортивном пути Анатолия Федоровича. Она от своей семьи вручила студентам кубок, розыгрыш которого теперь станет традиционным. Тройку призеров пилотных состязаний составили команды КазНУ, КазЭУ и КазНТУ.

А затем на площадку вышли две команды ветеранов. За старшую играли два сына Анатолия Никишина – Александр и Максим, его друзья и партнеры по баскетбольным дружинам разных лет. В общем, дружина 70–90-х годов. Противостояли ей выпускники КазНТУ уже XXI века. «Старички» не просто одержали победу со счетом 20:17, но у них хватило сил продолжить матч еще и против нынешних студентов.

Юрий АЛЕКСАНДРОВ