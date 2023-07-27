Тайники с похищенным во время январских событий оружием нашли в Жамбылской области

Жамбылские полицейские за сутки выявили несколько крупных тайников оружия, похищенного из здания департамента полиции во время январских событий, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

Фото: ДП Жамбылской области

«Сотрудники Департамента полиции Жамбылской области на территории этноисторического комплекса «Тектурмас» на пустыре обнаружили полипропиленовые мешки с оружием и боеприпасами внутри», – говорится в сообщении.

Отмечается, что из мешков были изъяты пистолет-пулемет калибра 9 мм, похищенный из здания ДП во время январских событий, одноствольное гладкоствольное охотничье ружье марки «ТОЗ-120» калибра 20 мм, два двуствольных охотничьих ружья 16 калибра марки «ТОЗ-63», пневматический пистолет «МР-654» калибра 4,5 мм, газовый пистолет «ИЖ-79», ручная граната «РГД-5» без запала, магазин от автомата «АК-47», 87 патронов различного калибра и специальные средства.

Также, по данным пресс-службы, сотрудниками полиции ОП-2 УП города Тараз на одной из улиц областного центра среди мусора было найдено спрятанное ружье марки «ИЖ-ЗК» 16-го калибра, травматический пистолет марки «ТТ ЛИДЕР», 23 боеприпаса различного калибра, магазин от автомата «АКСУ», полицейская каска, бронежилет, палка резиновая и полицейский щит.

По данным фактам проводится досудебное расследование по части 3 статьи 287 УК РК «Незаконное владение, изготовление, передача, хранение оружия, боеприпасов». Назначены соответствующие экспертизы.

Фото пресс-службы ДП Жамбылской области