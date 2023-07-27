Тайники с похищенным во время январских событий оружием нашли в Жамбылской области

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Искакова Айдана
корреспондент
Буланова Наталия
выпускающий редактор

Жамбылские полицейские за сутки выявили несколько крупных тайников оружия, похищенного из здания департамента полиции во время январских событий, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

Фото: ДП Жамбылской области

«Сотрудники Департамента полиции Жамбылской области на территории этноисторического комплекса «Тектурмас» на пустыре обнаружили полипропиленовые мешки с оружием и боеприпасами внутри», – говорится в сообщении.

Отмечается, что из мешков были изъяты пистолет-пулемет калибра 9 мм, похищенный из здания ДП во время январских событий, одноствольное гладкоствольное охотничье ружье марки «ТОЗ-120» калибра 20 мм, два двуствольных охотничьих ружья 16 калибра марки «ТОЗ-63», пневматический пистолет «МР-654» калибра 4,5 мм, газовый пистолет «ИЖ-79», ручная граната «РГД-5» без запала, магазин от автомата «АК-47», 87 патронов различного калибра и специальные средства. 

Также, по данным пресс-службы, сотрудниками полиции ОП-2 УП города Тараз на одной из улиц областного центра среди мусора было найдено спрятанное ружье марки «ИЖ-ЗК» 16-го калибра, травматический пистолет марки «ТТ ЛИДЕР», 23 боеприпаса различного калибра, магазин от автомата «АКСУ», полицейская каска, бронежилет, палка резиновая и полицейский щит.

По данным фактам проводится досудебное расследование по части 3 статьи 287 УК РК «Незаконное владение, изготовление, передача, хранение оружия, боеприпасов». Назначены соответствующие экспертизы.

Фото пресс-службы ДП Жамбылской области

#полиция #оружие #кража #Жамбылская область #январские события #боеприпасы

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