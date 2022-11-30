Осадки и ветер – погода в Казахстане на 1-3 декабря

Выход Южного циклона сохранит свое влияние, а также принесет с собой осадки, преимущественно в виде снега.

Фото: Kazpravda.kz

РГП "Казгидромет" представило прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня, 1-3 декабря, сообщает Kazpravda.kz.

По данным метеослужбы, со смещением очередного антициклона, на большей части территории Казахстана ожидается понижение температуры воздуха, в связи с чем на западе, северо-западе и севере ожидается погода без осадков.

В центре, на юге и юго-востоке страны выход Южного циклона сохранит свое влияние, а также принесет с собой осадки, преимущественно в виде снега.

1 декабря в горных районах юга и юго-востока, 2 декабря, с прохождением атмосферных фронтов, на востоке ожидается сильный снег.

По республике ожидаются усиление ветра, на юге, юго-востоке – туман, гололед; на востоке и в центре – метель.

Понижение температуры воздуха:

- ночью на западе страны от 2-16 до 5-18 мороза,

- на северо-западе от 7-27 до 14-30 мороза,

- в северных регионах от 15-28 до 22-32 мороза,

- в центре страны от 5-20 до 13-30 мороза,

- на востоке республики от 15-35 до 22-37 мороза,

- на юге от 3-12 до 8-17 мороза,

- на юго-востоке от 1-22 до 8-28 мороза.