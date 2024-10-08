Осенняя хандра: как справиться с меланхолией и найти радость в осени

Осенняя хандра - это состояние, которое многие испытывают с окончанием лета, когда дни становятся короче, а погода - холоднее и пасмурнее. Оно часто сопровождается усталостью, апатией, снижением настроения и энергии. Почему осенний период вызывает у людей хандру или апатию и как с ней бороться, корреспонденту Kazpravda.kz рассказала коуч-стилист, консультант по векторной психологии Асемгуль Жагипарова

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Собеседница отметила, что основные причины осенней хандры связаны с уменьшением солнечного света, что отрицательно влияет на выработку таких гормонов, как серотонин и мелатонин, которые регулируют настроение и сон. Люди начинают спрашивать себя: «Чего я достиг за год? Какие у меня планы на будущее?». Эти размышления могут угнетать, особенно если жить в большом городе с его ежедневной суетой и постоянным шумом.

Почему же возникает осенняя хандра?

«Летом мы наслаждаемся долгими днями, солнечными прогулками и часто беззаботным отдыхом. Для многих родителей - это время школьных каникул, когда они могут провести больше времени с детьми. Но с приходом осени все меняется: дни становятся короче, погода - дождливее, а на горизонте уже маячит зима. Это создает своего рода «груз» в нашем подсознании, заставляя задумываться о том, что мы успели сделать за лето. Осень ассоциируется с окончанием одного цикла и началом другого. Это время, когда мы подводим итоги. Мы начинаем осознавать, что лето прошло, и мы возможно, не достигли всех поставленных целей. Это может вызвать чувство неудовлетворенности и даже тревоги», - рассказывает психолог.

По словам Асемгуль, осенняя хандра имеет характерные признаки, на которые стоит обратить внимание.

«Признаки осенней хандры могут включать усталость, отсутствие мотивации, апатию и снижение интереса к деятельности. Если эти симптомы продолжаются долгое время и начинают мешать повседневной жизни, важно обратиться к специалисту. Также осень может усугублять уже существующие психические проблемы, поэтому не стоит игнорировать свои чувства», - говорит специалист.

Она отметила, что в природе осень - это время подготовки к зиме, когда многие животные начинают готовиться к спячке и становятся менее активными.

«Мы, люди, часто следуем их примеру: осенью нам требуется больше витаминов и заботы о здоровье. Это время для уединения и саморазмышлений, когда мы можем найти мудрость в собственном опыте. Однако стоит помнить, что осень - это не только грусть и меланхолия. Это также время ярких красок и щедрых плодов. Даже в пасмурные дни природа может удивлять нас своей красотой, если только мы научимся замечать это», - делится Асемгуль Жагипарова.

Интервьюер рассказала, как можно изменить свое отношение к осеннему периоду, чтобы избежать хандры.

«Важно фокусироваться на положительных аспектах осени. Физическая активность, правильное питание и время на свежем воздухе играют важную роль. Для женщин важно находить время для общения с подругами — это поможет укрепить эмоциональные связи и получить поддержку. Девичники могут стать источником энергии и вдохновения. Мужчины часто черпают силу из физической активности. Спорт помогает им справляться со стрессом и повышает уровень энергии. Участие в командных играх или интенсивных тренировках может стать отличным способом восстановить внутреннюю гармонию», - отметила психолог.

Она привела примеры, как люди с разными психоэмоциональными векторами могут справляться с осенней хандрой, апатией и повышать уровень энергии.

«Например, людям с доминирующим мышечным вектором, которые обладают физической силой и стремятся к активности, я рекомендую занятия спортом. Это может быть, как силовая тренировка, так и активные виды спорта, такие как бег или командные игры. Прогулки на свежем воздухе, особенно в парке, помогут улучшить настроение и зарядить их энергией. Людям кожного вектора, которые часто бывают утонченными, практичными и ориентированными на материальные ценности, я советую погружение в хобби или профессиональные занятия. Это поможет им отвлечься от негативных мыслей. Рукоделие, кулинария или любое другое увлечение принесет им радость. А вот подсчет финансов и планирование бюджета может дать им чувство контроля и придаст уверенности», - рассказала психолог.

Она также добавила, что людям со зрительным вектором важно получать эстетическое удовольствие.

«Эта группа людей часто ищет красоту и эстетические переживания. Им нужно посещать выставки, смотреть красивые фильмы или читать книги с глубокой эмоциональной нагрузкой. Только это поможет наполнить их жизнь позитивными эмоциями. Чувства и переживания помогут выразить рисование, музыка или танцы. А вот люди со звуковым вектором ищут глубокий смысл во всем. Они склонны к философским размышлениям и часто задают себе вопросы о жизни и бытии. Для них важны глубокие беседы: они должны общаться со своими близкими на темы, которые их волнуют, чтобы высказать свои переживания и получить поддержку. Им также поможет чтение книг со смыслом, или философские размышления», - продолжила спикер.

Для того, чтобы справиться с осенней хандрой, Асемгуль посоветовала пересмотреть свое отношение к жизни.

«Многие усугубляют свое состояние, драматизируя. Вместо того, чтобы жаловаться на холод и дождь, попробуйте увидеть положительные стороны осени: это время для теплых встреч с друзьями, уютных вечеров с книгой и чашкой чая. Физическая активность поможет не только поддерживать здоровье, но и улучшит настроение. Оглядывайтесь на деревья, наблюдайте за природой, - это поможет вернуть внутренний покой. Если вы интроверт, возможно, вам нужно больше общаться с друзьями. Также очень важна поддержка близких. А если вы экстраверт, то вам нужно больше оставаться в тишине, время наедине с собой поможет восстановить силы», - отметила психолог.

Большое значение спикер уделяет сбалансированному и разнообразному питанию.

«Употребляйте больше сезонных фруктов и овощей, богатых витаминами D, C и A. Это могут быть цитрусовые, яблоки, морковь, брокколи и шпинат. Они поддерживают иммунную систему и повышают общее самочувствие. Овсянка, коричневый рис и цельнозерновой хлеб способствуют выработке серотонина, гормона счастья, а также обеспечивают длительное чувство сытости. Употребляйте больше омега-3 жирных кислот. Лосось, сардины и другая жирная рыба поддержат здоровье мозга и помогут справляться с депрессией. Избегайте излишнего потребления сахара, так как он может вызвать резкие колебания настроения и энергии. Не забывайте о достаточном количестве воды. Обезвоживание может вызывать усталость и снижение настроения», - напомнила психолог.

В заключение специалист поделилась полезными советами, которые помогут справиться с осенней хандрой.

«Старайтесь ежедневно выходить на улицу, даже если погода неидеальная. Прогулка в парке поможет получить достаточно кислорода и поднять настроение. Носите одежду ярких цветов. Это создаст позитивную атмосферу вокруг вас. Попробуйте рисовать, вязать или заниматься другим творчеством. Найдите вид спорта, который вам нравится, будь то бег или танцы. Уделяйте время себе, чтобы заниматься тем, что вам нравится — читайте книги, смотрите фильмы или просто отдыхайте. Проводите время с теми, кто вас понимает и поддерживает. Обратите внимание на свой сон. Регулярный и качественный сон поможет поддержать эмоциональное здоровье. Практики, такие как медитация, йога и глубокое дыхание, могут помочь расслабиться и снизить уровень тревожности», - резюмировала спикер.

Она также отметила, что если состояние хандры или апатии становится тяжелым и продолжается долго, не стоит стесняться обращаться за помощью к психологу или психотерапевту. Профессионал может помочь понять причины и предложить методы ее преодоления.

Осенняя хандра — это нормальное явление, и многие люди с ней сталкиваются. Главное - заботиться о себе и искать способы, которые помогут улучшить эмоциональное состояние.