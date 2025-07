Конгресс проводится раз в несколько лет под эгидой Международного общества анализа, его приложений и вычислений и собирает ведущих ученых со всего мира. Ранее он проходил в США, Японии, Германии, Канаде, Великобритании и других странах.

В прошлом году на заседании Национального совета по науке и технологиям при Президенте РК Глава государства

Касым-Жомарт Токаев отметил: «Созидание, инновации, знание и преданность науке – главные качества, которые нужны действительно передовой стране. Необходимо прилагать все усилия для всестороннего продвижения науки. Интерес к науке следует пробуждать со школы. Мы должны направить все наши силы на пропаганду знаний и науки».

Мероприятия подобного уровня в Казахстане – свидетельство продвижения науки как внутри страны, так и за ее пределами. Президент NU профессор Вакар Ахмад отметил значимость ISAAC для развития научного потенциала Казахстана.

– Проведение ISAAC на базе NU – это важное событие не только для Казахстана, но и для всего научного сообщества Цент­ральной Азии, – сказал он. – Конгресс является одной из ведущих международных площадок в области математического анализа, объединяя выдающихся ученых и исследователей из 70 стран. Его проведение в Астане подтверждает растущее признание Казахстана как центра академического и научного сотрудничества. Мы гордимся тем, что впервые в Центральной Азии Конгресс проходит на нашей площадке, и наш университет становится частью глобального диалога, способствуя развитию науки, образования и инноваций на международном уровне.

Проведение 15-го Конгресса в нашей стране подчеркивает высокий уровень и признание казахстанской математической школы. Его председателем избран известный казахстанский ученый профессор NU Сураган Дурвудхан.

– Несмотря на то что основной фокус мероприятия – математика, необходимо понимать, что современные исследования носят междисциплинарный характер. Поэтому тематика Конгресса охватывает не только фундаментальные аспекты, но и такие области, как финансовая математика, искусственный интеллект, биология и другие – всего более 20 научных направлений. Для казахстанских ученых это уникальная возможность установить профессиональные связи с ведущими мировыми исследователями, что может стать основой для будущих совместных проектов и научных коллабораций, – отметил известный математик.

В Астану приехали более 700 участников со всего мира, в том числе лауреат медали Филдса – престижной награды, часто называемой Нобелевской премии в области математики – Мартин Хайрер (Martin Hairer, Швейцария), один из ведущих экспертов в области искусственного интеллекта и женщина-математик Карола-Бибиан Шенлиб (Carola Bibiane Schönlieb, University of Cambridge, Великобритания), математики мирового уровня Надер Масмуди (Nader Masmoudi, Courant Institute of Mathematical Sciences, New York University, ОАЭ) и Алексей Майлыбаев (Национальный институт чистой и прикладной математики IMPA, Бразилия).

Мартин Хайрер, в частности, отметил, что это один из крупнейших конгрессов, посвященных анализу – разделу математики, который занимается уравнениями, описывающими окружающий мир. Отвечая на вопрос о потенциале таких ИИ-инструментов, как ChatGPT в решении «задач века», он высказался достаточно скептически:

– Пока не ясно, смогут ли технологии искусственного интеллекта действительно помочь в их решении. Я пробовал работать с некоторыми из этих инструментов, и, честно говоря, они не произвели на меня впечатления. Пока они не кажутся по-настоящему полезными. Мне трудно представить, что они способны породить действительно новые идеи. А ведь именно это требуется для решения сложных и давно открытых математических проблем. Недостаточно просто взять известные идеи и скомбинировать их – речь идет о появлении чего-то принципиально нового. Пока я не видел, чтобы какая-либо из этих моделей была способна на это.

На мероприятие были приглашены 100 молодых ученых, треть из которых представляют Казахстан. Многие из них получили поддержку благодаря новому гранту имени Сатпаева, созданному для содействия развитию молодых исследователей и международного научного сотрудничества.

– Я особенно рад видеть здесь так много молодых и новых лиц и надеюсь, что каждый сможет использовать это время для установления новых дружеских и научных связей, – отметил президент ISAAC Уве Келер (Uwe Kähler).

Он также объявил имена лауреатов двух премий, которые традиционно вручаются на конференциях ISAAC. Первая – это престижная ISAAC Award, присуждаемая выдающимся молодым математикам за накопленные за годы достижения. В этом году ее получил Elia Bruè (Италия). Лауреатом второй премии – President’s Award for Young ISAACs, направленной на поддержку активных молодых членов сообщества, стал Duvan Cardona (Бельгия).

В течение недели ведущие математики со всего мира в стенах NU будут обсуждать актуальные научные достижения, новые подходы и методы в математике и смежных дисциплинах. Мероприятие проходит при поддержке Национальной академии наук при Президенте РК и социального Фонда развития «NU Impact Foundation».