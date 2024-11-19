Ослабление тенге пояснили в Нацбанке

Банки и финансы
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Напомним, вчера доллар в обменниках Казахстана вырос до 500 тенге 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Для повышения сбалансированности валютного рынка будет возобновлена норма об обязательной продаже 50% валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Нацбанк 

Как пояснили в главном банке страны, тенге ослаб из-за внешних и внутренних факторов. По словам зампредседателя НБРК Алии Молдабековой, ситуация во внешнем секторе остается неблагоприятной из-за сохраняющейся высокой волатильности и глобальных экономических рисков. Доллар США продолжил укрепление относительно валют как развитых, так и развивающихся рынков. Индекс DXY вырос до 106,2 пункта, увеличившись на 5,5% с конца сентября, в то время как индекс валют развивающихся рынков ЕМ продолжает снижаться, потеряв 4,1% с конца сентября.

На нефтяном рынке преобладает пессимистичный сентимент из-за слабого восстановления мирового спроса и ожидаемого роста поставок со стороны ОПЕК+. Это привело к снижению нефтяных котировок до 71-72 долларов США за баррель.  

На внутреннем валютном рынке наблюдается повышение спроса на иностранную валюту со стороны экономических агентов и ограниченность предложения на валютном рынке.

Рост спроса на иностранную валюту в Нацбанке объяснили увеличением общей экономической активности, в том числе внешнеэкономической активности. Также оказывают влияние рост бюджетных расходов и расходов квазигосударственных компаний на инфраструктурные и инвестиционные проекты. Все эти факторы в совокупности стимулируют рост импорта и, соответственно, рост спрос на иностранную валюту.

«Снижение баланса между спросом и предложением на валютном рынке оказывает негативное влияние на инвестиционный климат, ведет к удорожанию инвестиционных проектов и оказывает общее проинфляционное влияние. В связи с чем, для повышения сбалансированности валютного рынка будет возобновлена норма об обязательной продаже 50% валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора. Соответствующее постановление правительства и приказ Нацбанка подготовлены и будут приняты в ближайшие дни», – рассказала спикер. 

Напомним, ранее эта норма действовала до августа 2023 года, когда она была приостановлена в связи с изменившимися макроэкономическими условиями. Данную норму в Нацбанке считают эффективным инструментом, который всегда может быть оперативно задействован для сглаживания шоков.

#тенге #Нацбанк #доллар #курс

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