Основа справедливого общества

коллаж Павла Цедилина

Отмечаемый ежегодно, он посвящен защите и продвижению прав, которые закреплены во Всеобщей декларации прав человека, принятой ООН в 1948 году. Международный день прав человека стал символом борьбы за свободу, равенство и справедливость для всех людей независимо от их происхождения, пола, национальности или религиозных убеждений.

История праздника уходит корнями в послевоенное время, когда страны – основатели ООН договорились о необходимости создать универсальный документ, устанавливающий основные права человека. Всеобщая декларация стала первой попыткой глобального сообщества сформулировать и признать универсальные права, которые неотъем­лемо принадлежат каждому. Этот документ стал основой для развития международного права в области прав человека, способствуя их признанию во всех уголках мира.

Сегодня День прав человека напоминает нам о важности совместных усилий в защите прав каждого человека. Ежегодно ООН выбирает тему, подчеркивающую актуальные вызовы. Тема 2024 года – «Мы готовы к решению нынешних и будущих проблем. Сообща мы построим будущее, которого мы хотим».

Данный день также предоставляет возможность проанализировать текущие вызовы в сфере прав человека в каждой стране, включая Казахстан, и обсудить пути их преодоления.

Казахстан проводит планомерную работу по внедрению международных стандартов в области прав человека в национальное законодательство. Казахстан был и остается твердым приверженцем этих ценностей, являясь полноправным участником более 70 многосторонних договоров в этой сфере.

Казахстан активно взаимодействует с Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека, участвует в Универсальном периодическом обзоре. В рамках сотрудничества с ОБСЕ проводятся инициативы, направленные на защиту свободы слова, прав нацио­нальных меньшинств и гендерного равенства. Хотя Казахстан не является членом Совета Европы, страна активно сотрудничает в рамках программ по защите прав человека, например, через участие в мероприятиях Венецианской комиссии. Активное взаимодействие осуществляется также в рамках Комиссии СНГ по правам человека.

Республика признала компетенцию шести комитетов ООН принимать и рассматривать индивидуальные сообщения граждан: Комитет по правам человека, Комитет против пыток, Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин, Комитет по ликвидации расовой дискриминации, Комитет по правам инвалидов и Комитет по правам ребенка.

Наша страна – один из признанных региональных лидеров в реализации масштабных демократических и политических реформ, а также инициатив в области защиты прав человека. Эти реформы являются частью огромной политической трансформации по построению «Справедливого Казахстана», они внесли значительный вклад в обеспечение и защиту прав человека.

В рамках системной работы в данном направлении приняты и реализованы План первоочередных мер в области прав человека 2021 года и План дальнейших мер в области прав человека и верховенства закона 2022 года. В 2023-м, накануне 75-летия Всеобщей декларации прав человека, был принят Третий план мер в области прав человека и верховенства закона на ближайшие годы.

Остановимся на основных достижениях страны в сфере прав человека за последние годы.

Глава государства постоянно уделяет внимание необходимости установления справедливости и порядка в обществе, в котором эффективное правосудие и защита прав граждан занимают особое место.

Подписание нашей страной Факультативного протокола о правах детей и ратификация Факультативного протокола о правах инвалидов стали важными шагами по имплементации международных стандартов в области прав человека.

В 2023 году Совет по правам человека ООН принял первую казахстанскую резолюцию «Обеспечение качественного образования в интересах мира и толерантности для каждого ребенка». Резолюция получила широкую поддержку в виде соавторства более ста государств, включая членов Европейского союза, США, страны Латинской Америки, Азии, Африки и Ближнего Востока

Придерживаясь принципа «слышащего государства» и в рамках работы по правам человека, реанимирован Конс­титуционный суд, куда теперь могут напрямую обращаться все граждане. Практически по всем делам Конституционный суд активно ссылается на положения международно-правовых актов при исследовании рассматривае­мого вопроса, для обоснования своих позиций и прямого использования положений действующих международно-правовых актов.

Учреждение Национального курултая, в состав которого входят правозащитные организации, юристы, экономисты, независимые эксперты и государственные служащие, расширило участие общественности в управлении страной. Принятие Закона «Об общественном контроле» в 2023 году создало правовые основы для мониторинга деятельности государственных органов и продвижения общественных инициатив.

Создана основа для активного участия НПО в решении социальных проблем. Грантовое финансирование, предос­тавляемое через Центр поддержки гражданских инициатив, позволило реализовать сотни проектов на общую сумму 6,4 млрд тенге.

Внедрение пропорционально-мажоритарной модели парламентских выборов в 2023 году позволило обеспечить участие самовыдвиженцев в выборах. Также в начале 2023 года принят закон, вводящий ответственность чиновников за необоснованное обогащение, что укреп­ляет антикоррупционную политику.

В законодательство введен уведомительный порядок проведения мирных собраний. Он предусмотрен для пикетов, митингов, собраний.

В октябре 2023 года закреплено понятие «петиция». Регламентирован порядок подачи и рассмотрения петиции, определено пороговое количест­во голосов.

Особое внимание уделяется цифровизации государственных услуг, что способствует улучшению взаимодействия граждан с правовыми структурами.

Для противодействия торговле людьми принят новый закон, который приведет национальное законодательство в соответствие с международными стандартами. Предусмотрена ответственность за все формы торговли людьми, включая принудительный труд, попрошайничество, сексуальную эксплуатацию и извлечение органов.

Одним из важнейших решений стало полное упразднение смертной казни. Это стало возможным благодаря внесению соответствующих поправок в Конституцию, которые поддержали граждане на референдуме в 2022 году.

Казахстан демонст­рирует нулевую терпимость к пыткам. Ужесточены наказания за подобные преступления, введена методика расследования на основе Стамбульского протокола, созданы прозрачные кабинеты для допросов с видеофиксацией. Расследование таких дел передано к исключительной подследственности прокуратуры.

Казахстан активно борется с насилием, внедрив новые меры ответственности и поддержку жертв. Усилены админист­ративная и уголовная ответственность за бытовое насилие, защита детей от буллинга, педофилии и других преступ­лений, а также созданы новые институты наставничества для детей-сирот. Полиция перешла от заявительного характера регистрации таких преступ­лений к выявительному. С 1 июля 2023 года примириться можно только один раз, в суде. Для обеспечения качества расследования насильственных преступлений в отношении женщин и детей во всех департаментах полиции созданы постоянно действующие следственно-оперативные группы. В их состав включено более 260 следователей-женщин, а также сотрудники подразделений по защите женщин от насилия, оперативно-криминалистической, криминальной и ювенальной полиции. В стране функционируют 46 кризисных центров по оказанию специальных социальных услуг жерт­вам бытового насилия.

С 2023 года увеличена продолжительность пособий по уходу за ребенком до полутора лет, а пенсионный возраст женщин зафиксирован на уровне 61 года. Эти меры направлены на поддержку семей и стимулирование гендерного равенства.

Отменен «архаичный» Список работ, где ограничивается применение труда женщин, увеличены обязательные парламентские квоты для женщин, инвалидов и молодежи до 30%. Принят Национальный план действий по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1325 «Женщины, мир и безопасность».

С этого года запущен проект «Нацио­нальный фонд – детям», в рамках него 50% инвестиционного дохода Нацфонда распределяется между всеми детьми в возрасте до 18 лет.

Особое внимание уделено правам предпринимателей. В рамках Национального проекта по развитию предпринимательства меры содействия трудоустройству получили более 555 тыс. человек, а поддержка малого и среднего бизнеса стала ключевым направлением государственной политики. Приняты меры для соблюдения прав человека в бизнесе: усилены требования к безопасным условиям труда и обеспечены меры реинтеграции для лиц, отбываю­щих наказание.

Для улучшения жизни социально уязвимых категорий граждан внедрены новые социальные инициативы. В рамках Социального кодекса с июля 2023 года лица с инвалидностью получили доступ к современным услугам через цифровую платформу. Кроме того, введены государственные инспекторы по соцзащите, которые контролируют соблюдение прав инвалидов и качество предоставляемых им услуг. Более 86% школ уже приспособлены для инк­люзивного образования, и это число продолжает расти. В стране действуют тысячи специалистов и консультативных центров для сопровождения детей с особыми потребностями.

Одним из значительных шагов стало учреждение Института Уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения, который занимается восстановлением прав мало­обеспеченных граждан, взаимодействуя с государственными и общественными структурами. Также в стране действуют Уполномоченный по защите прав предпринимателей, Инвестиционный омбудсмен, Банковский и Страховой омбудсманы.

В результате конституционных реформ существенно расширены полномочия Уполномоченного по правам человека в Казахстане, появились его представительства в каждом регионе. Институт Уполномоченного по правам человека выступает независимым органом, посредником между обществом и государственными структурами, способствуя решению сложных вопросов, связанных с нарушением прав человека.

Позиция Уполномоченного по правам человека была учреждена в 2002-м, однако ее современный облик начал формироваться только в последние годы. Сегодня он обладает законодательной независимостью и иммунитетом, защищающим от необоснованных вмешательств.

За последние годы число граждан, обратившихся за поддержкой Омбудсмена, значительно увеличилось. В 2023-м было проведено почти 2,5 тыс. личных приемов, что в пять раз больше показателей 2022 года. За 11 месяцев 2024 года количество приемов уже достигло 2 723. Общее число обращений за тот же период составило 6 209, что на 16% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Основные проблемы, с которыми обращаются граждане, включают действия⁄бездействие органов досудебного следствия, несог­ласие с судебными решениями и нарушения прав осужденных.

С 2013 года в Казах­стане действует Нацио­нальный превентивный механизм (НПМ), работающий по модели «Омбудсмен+», которая предполагает активное сотрудничест­во с гражданским обществом и НПО. Сегодня НПМ охватывает более 3,5 тыс. учреждений, а в его составе работают 20 региональных групп.

В 2023 году представители Омбудсмена провели 684 посещения закрытых учреждений, выдав 600 рекомендаций, из которых 78% были исполнены. За 11 месяцев этого года проведено 770 посещений, выдано 1 014 рекомендаций, из которых реализован 81%. Такая дея­тельность способствует предотвращению нарушений и защите прав заключенных.

Правовое просвещение стало ключевым направлением деятельности. За 11 месяцев 2024 года проведены 1 092 выездные встречи, лекции и консультации, охватившие более 330 тыс. человек, что в 20 раз превышает показатели прошлого года.

Институт Уполномоченного по правам человека активно взаимодействует с международными организациями и коллегами. За последние два года проведено 98 встреч с представителями посольств и международных организаций, а также принято участие в 27 международных мероприятиях.

Работа в области защиты прав человека требует постоянного совершенствования, и Институт Уполномоченного в Казахстане стремится оправдать доверие граждан, внося свой вклад в построение справедливого и правового общества.

Таким образом, Казахстан демонстрирует системный и комплексный подход к вопросам прав человека, следуя как национальным, так и международным стандартам. Благодаря новым законодательным инициативам, расширению правозащитных механизмов и демократическим реформам республика подтверждает свою приверженность принципам справедливости, равенства и верховенства закона.

Эти шаги укрепляют позиции Казахстана как прогрессивной и правозащитной страны, открытой для диалога и партнерства на международной арене.

Защита прав человека – это не только обязанность государства, но и ответственность каждого члена общества. Для достижения устойчивых результатов в этой сфере необходимо объединение усилий государства, гражданского общества, бизнеса и самих граждан.

Государственные органы обязаны постоянно совершенствовать законодательство для устранения пробелов, способствующих нарушениям прав, а также повышать эффективность правоприменительной практики, обеспечивая гражданам доступ к правосудию и социальной защите.

Общественные организации, активис­ты и правозащитники играют важную роль в выявлении проблем, защите интересов уязвимых групп и мониторинге соблюдения прав. Их поддержка государством, в том числе на законодательном уровне, необходима для укреп­ления правозащитных механизмов.

Подводя итоги, можно отметить, что День прав человека напоминает о важности непрерывной работы в этом направлении. Успех возможен только при участии всех сторон: государства, гражданского общества и граждан. Совместные усилия помогут укрепить правозащитные механизмы, сократить социальное неравенство, а также гарантировать доступ к правосудию и основным правам для всех.

Уполномоченный по правам человека обращается ко всем гражданам с призывом не оставаться равнодушными. Уважение, защита и продвижение прав человека – это основа построения сильного, справедливого и демократического общества.