Основа стабильности государства

Презентация проекта, направленного на демонстрацию многообразия культур и межкультурного симбиоза в Казахстане, состоялась в Сенате Парламента РК при поддержке Секретариата Ассамблеи народа Казахстана и Министерства культуры и информации.

С момента основания в 1995 году АНК стала важной платформой для укрепления единства и дружбы представителей всех национальностей, проживающих в стране. Сегодня в респуб­лике действуют более тысячи этнокультурных объединений, а также 195 специализированных лингвистических центров, где каждый желающий может изучать языки 30 этносов.

В ходе презентации были обсуждены идеи и подходы по организации участия общественности в реализации принципа «Единство – в многообразии», озвученного Главой государства Касым-Жомартом Токаевым на третьем заседании Национального курултая «Адал адам – Адал еңбек – Адал табыс».

Проект инициирован с целью оказания всестороннего содействия со стороны этнокультурных объединений, творческой интеллигенции, заинтересованных граждан в реализации принципа «Единство – в многообразии», популяризации культурного многообразия народа Казахстана как фактора единения общества.

Акция предусматривает демонстрацию культурного многообразия как важной составляющей формирования атмосферы взаимного доверия и дружбы в обществе, содействие реализации принципа интеркультурализма, основанного на взаимопроникновении культур, участие в популяризации полиэтничной культуры народа Казахстана.

Одна из главных задач при этом состоит в продвижении в информационном поле страны значимых культурных акций различных этносов и формировании медиасообщества, продвигающего принципы многообразия. Поэтому в рамках презентации был детально обсужден событийный ряд крупных мероприятий Ассамблеи народа Казахстана и этнокультурных объединений, в том числе в регионах.

– Направления деятельности АНК опираются на принцип «Единство в многообразии», который служит фундаментом для укрепления межэтнического согласия. Глава государства Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал его значимость в своих выступлениях, – отметила заместитель директора РГУ «Қоғамдық келісім» Асель Артакшинова.

К примеру, в 2021 году на расширенном заседании Совета АНК Президент заявил, что единство страны зиждется на прочном фундаменте общих ценностей и осознании гражданской общности. На сессии АНК в 2023-м Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что «Единство – в многообразии» и «Мы разные, но мы едины» – не просто лозунги, а сама суть повседневной жизни казахстанцев.

– Таким образом, эти идеи являются основополагающими и приоритетными принципами сохранения и укрепления нацио­нального единства в Казахстане, поддерживаемыми на высшем государственном уровне и интегрированными в стратегические инициативы страны, – отметила спикер.

Основными партнерами проекта «Единство – в многообразии» стали министерства культуры и информации, просвещения, науки и высшего образования, акимы Астаны, Алматы, Шымкента и областей, республиканские и региональные ЭКО АНК, Гражданский альянс, журналис­ты, блогеры. В планах проекта – проведение культурных мероприятий, таких как международные фестивали и акции, посвященные национальным праздникам.

– О настоящих ценностях нужно говорить чаще, – считает председатель Ассоциации белорусских культурных центров Дмитрий Останькович. – Если эти темы будут превалировать в нашем информационном пространстве, они станут восприниматься обществом как естественное отражение повседневной жизни.

В рамках празднования 30-летия АНК белорусские этнокультурные объединения уже провели огромное чис­ло заседаний «круглых столов», встреч, выступали на телевидении. Они принимают активное участие во всех общест­венно-политических мероприя­тиях, демонстрируют собственные уникальные традиции.

– К примеру, знаковым событием в жизни нашей ассоциации стала презентация книги о первоцелинниках-белорусах, которую написала талантливая карагандинка Наталья Рожнова, – рассказывает Дмитрий Останькович. – Эта книга была презентована и в Казахстане, и в Беларуси. Таким образом мы стараемся проложить крепкий мост между двумя странами, и я рад, что наши усилия поддерживаются на самом высоком уровне.

Среди недавних достижений Ассоциации армянских культурных центров «Наи­ри» – подготовка «Антологии армянской поэ­зии». Она переведена на казахский язык и удостоена премии Министерства культуры и информации РК за вклад в межкультурное единство. Также в рамках проекта «Единство – в многообразии» в Астане и Алматы прошел концерт «Трио Хачатуряна» из Армении, посвященный 120-летию Арама Хачатуряна.

Проект «Единство – в многооб­разии» направлен не только на демонстрацию богатой жизни этнокультурных объединений, но и на укрепление общественного согласия через совместные мероприятия. Одним из ярких событий стала памятная «Дорога слез», посвященная 80-летию депортации турок. Активное участие в мероприятии приняли представители азербайд­жанской, чеченской, немецкой и других общин.

При поддержке ЮНЕСКО в Алматы планируется организовать Фестиваль национальных культур. Кроме того, каждое этнокультурное объединение будет проводить свои мероприятия по тематике многообразия с общим посылом «Мы разные, но у нас есть общее и единое – это наша Родина, Казахстан».

В рамках реализации проекта «Единство – в многообразии» Дом дружбы Ассамблеи народа Казахстана Северо-Казахстанской области с обзорной экскурсией посетили учащиеся школы-комп­лекса национального возрождения. Ребята осмотрели кабинеты этнокультурных объединений, где ознакомились с бытом, культурой, обычаями разных этносов, проживающих в СКО.

В области Абай подвели итоги конкурса этнокультурных объединений «Достық-2024», проходившего под девизом «Единство – в многообразии». Платформа стала местом обмена опытом, творческими достижениями и проектами, направленными на развитие сплоченного общества, в котором ценятся культура и вклад каждого этноса.

И это лишь некоторые примеры в большом калейдоскопе мероприятий проекта «Единство – в многообразии».