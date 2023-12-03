Основатель inDrive получил казахское гражданство

Технологии
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Вахитов Елдос
Выпускающий редактор

Арсен Томский пообещал приложить все усилия по развитию и улучшению жизни людей в Казахстане, передает Kazpravda.kz

Фото из открытых источников

Основатель и гендиректор компании inDrive Арсен Томский получил гражданство РК, написал на своей странице в фейсбуке министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики Багдат Мусин.

"За последние годы Казахстан стал точкой притяжения для талантливых предпринимателей со всего мира. Они не только переезжают в Казахстан, но и привозят в нашу страну многих высококвалифицированных специалистов, экспертов и предпринимателей, которые активно внедряют свои идеи и технологии, а также переносят свои бизнес-активы и офисы. Одним из ярких примеров является Арсен Томский, основатель и СЕО inDrive, который сегодня официально объявил о получении гражданства Республики Казахстан", – написал Мусин.

Министр отметил, что Казахстан продолжит создавать благоприятные условия для инвесторов и предпринимателей, делая нашу страну привлекательнее для международного бизнеса.

"Я обещаю приложить все усилия по развитию и улучшению жизни людей в Казахстане и вне его", – сказал Арсен Томский.
 

#Багдат Мусин #indrive #Арсен Томский

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