Основатель легендарного ансамбля «Дос-Мукасан» проголосовал на референдуме

Заслуженный деятель искусств Казахстана, художественный руководитель и основатель ансамбля «Дос-Мукасан», композитор Мурат Кусаинов принял участие в референдуме по вопросу строительства атомной электростанции (АЭС) в Казахстане, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Алматы

Он прибыл на избирательный участок № 262, расположенный на территории Центрального стадиона в Алматы.

«Сегодня знаменательный день для нашего государства. Единство страны находится в наших руках. Я пришел на референдум и сделал свой выбор, руководствуясь интересами страны и благополучием граждан. Это большой решающий момент для будущего нашей страны и нашего поколения», - отметил известный композитор.

Напомним, сегодня проходит республиканский референдум по вопросу строительства АЭС на территории Казахстана. Аким Алматы Ерболат Досаев вместе с супругой приняли участие в голосовании, прибыв одними из первых на избирательный участок №388 в школе-лицее №48. Алматинцы могут посетить избирательные участки по месту жительства и отдать свой голос до 20.00.

Напомним, сегодня в Казахстане проходит всенародное голосование по строительству атомной электростанции (АЭС).

На голосование вынесен главный вопрос: «Согласны ли вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?» Для казахстанцев будут доступны два варианта ответа — «Да, согласен» и «Нет, не согласен». Бюллетени напечатаны на двух языках — казахском и русском.

Референдум будет считаться состоявшимся, если в нем примет участие более половины граждан, включенных в список для голосования. Всего, по закону о республиканском референдуме, сегодня в голосовании могут принять участие 12 244 683 человека.