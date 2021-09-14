В самом начале своего выступления на площадке Региональной службы коммуникаций руководитель управления планирования и урбанистики города Алматы Алмасхан Ахмеджанов особо подчеркнул, что перепись нужна в первую очередь для самих горожан. Своим участием в широкомасштабном проекте алматинцы вносят определенный вклад в разработку перспективных социальных и экономических программ.

– Участие каждого гражданина города в этой переписи считаю необходимым с точки зрения дальнейшего развития правильной системы обслуживания населения и для получения гражданами адресной помощи, – сообщил руководитель управления.

По его словам, такой инструмент как перепись активно используется и в градостроительстве. Исходя из строительных норм и правил, на одну тысячу человек должно быть определено 180 ученических мест. На сегодня градостроительные проекты проходят общественные обсуждения, которые нуждаются в данных переписи населения.

Такие данные помогают регулировать вопросы внутренней миграции в городе и в перспективе позволят снизить маятниковую миграцию, обеспечив население на местах всей необходимой инфраструктурой, в том числе и работой.

– Перепись даст понимание того, как следует развивать сеть общественного транспорта. Генеральным планом предусмотрена пробивка новых транспортных магистралей, улиц по параметрам, предотвращающим транспортные заторы, – добавил руководитель ведомства. – Данные переписи покажут, сколько в перспективе мы должны построить жилья.

В завершение брифинга спикер еще раз напомнил, что перепись населения – это составляющая и неотъемлемая часть национальной статистической системы Казахстана, основной источник данных о населении и его жилищных условиях.