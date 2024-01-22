Основные причины смертельных ДТП назвали в Минтранспорта

В министерстве транспорта рост ДТП с летальным исходом связывают со стимулированием водителей такси к большой переработке, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как сообщается, в Минтранспорта прошла встреча с представителями автовокзалов и транспортных компаний в сфере междугородних и пригородных пассажирских перевозок, таксопарков и агрегаторов такси.

На встрече под председательством министра Марата Карабаева специалисты обсудили вопросы повышения безопасности пассажиров на междугородних, межобластных и межрайонных направлениях, а также идеи по развитию легальных пассажирских перевозок и возможности для сохранения и поддержки деятельности автобусных станций, пострадавшей из-за пандемии коронавируса и укрепления позиций inDrive и Яндекс Такси в Казахстане.

В собрании участвовало порядка 110 человек, которым была предоставлена возможность свободно высказаться, озвучить мнения и предложения для дальнейшего анализа и выработки министерством консолидированных решений проблемных вопросов.

«Рост смертельных ДТП на трассах происходит одновременно с ростом объемов нелегальных перевозок, где не соблюдаются законы и правила. Поэтому необходимо навести порядок и систематизировать дела в отрасли, в том числе чтобы вокзальное хозяйство работало полноценно. В этом контексте хотим с вами провести обсуждения», - обратился к участникам встречи глава Минтранспорта.

В ходе обсуждений был отмечен глубокий кризис в работе официально работающих автостанций. На сегодня автовокзалы на должном уровне работают всего в трех областях Казахстана. Отрасль проигрывает конкуренцию с неофициальными перевозчиками и агрегаторами, которые не тратятся на оплату налогов, страхование пассажиров, медосвидетельствование водителей, предрейсовый техосмотр автобусов и содержание технической базы.

Однако легальные перевозчики тоже не выдерживают конкуренции с нелегалами из-за похожих причин. Теневые перевозчики не заботятся о выполнении условий казахстанского законодательства, о социальном обеспечении водителей, безопасности перевозок и прочем. Это дает им существенную экономию, которая выливается в преимущества в виде более низких цен за услуги перевозки.

Также водители автобусов и такси напомнили, что нелегальные перевозки дают широкие возможности для криминальной деятельности. Так, под видом обычных посылок с водителями могут передаваться запрещенные предметы и вещества, а проезд без оформления проездного билета способствует незаметному передвижению лиц, преступивших закон, и усложняет их поиск.

Кроме того, водители, сотрудничающие с inDrive и Яндекс Такси, рассказали министру об особенностях работы агрегаторов, которые способствуют росту аварийности на дорогах. По их словам, одна из компаний материально стимулирует партнеров к переработке.

«В системе объявляются акции, по условиям которой водители могут получить хорошие бонусы за выполнение определенного количества заказов. Так, например, есть вознаграждения за 180 и 300 поездок в неделю. Чтобы выполнить условия, в первом случае необходимо ежедневно трудиться примерно по 12-13 часов без учета перерыва, а во втором - по 21-22 часа. Из-за таких поощрений и высоких размеров комиссионных удержаний водители устраивают изнуряющие гонки за доходами, что в итоге приводит к росту ДТП», — пояснили в министерстве.

В ведомстве добавили, что по итогам обсуждений приняли ряд предложений по повышению безопасности пассажирских перевозок и улучшению экономической ситуации на перевозочном рынке, которые в ближайшее время детально рассмотрят в отдельных подгруппах «автовокзалы», «автобусные перевозчики» и «таксопарки и водители».