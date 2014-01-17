Спорт

Особая миссия Ердоса Ахмадиева

15 Многочисленных представителей СМИ как магнитом тянет взять интервью у Николая Чеботько и Ердоса Ахмадиева: бронзовый призер прошлогоднего чемпионата мира вполне может в Сочи побороться за олимпийскую медаль, а гонщик из Восточного Казахстана понесет флаг Казахстана на церемонии открытия главных соревнований четырехлетия.

Быть знаменосцем своей страны – огромная честь для любого спорт­смена. И ответственность – тоже. Ердос Ахмадиев, сильно не разделяя двух этих понятий, все же больше говорит об ответственности: в Сочи ему предстоит и выложиться до конца, и показать наилучший результат в своей спортивной карьере. Флаг Казахстана он понесет в начале Игр, а на лыжню выйдет ближе к финишу. Его «коньки» – гонка преследования (15 км классическим стилем плюс 15 – свободным ходом) и 50 км. И когда настойчивые журналисты все-таки «достают» Ердоса вопросом: «Какой результат на Олимпиа­де ты можешь считать для себя успешным?», Ахмадиев нехотя, но сдается: «Попасть в десятку сильнейших в гонке преследования».

Очень не любят атлеты делать прогнозы перед важнейшими, особенно олимпийскими, стартами. А Ердос Ахмадиев к тому же еще и не привык к такому вниманию со стороны СМИ. Хотя спортом занимается более 15 лет. Начинал в Урджаре с греко-римской борьбы, два года усердно тренировался на ковре, а потом перешел на лыжные гонки. Увидел, что получается неплохо, со сверстниками соперничал на равных, а потом и взрослых стал побеждать. 

Немного жалеет теперь, что в юниорском возрасте не смог полностью раскрыть свой потенциал, не попал на учебу в Центр олимпийской подготовки. С другой стороны, перед глазами у него примеры из жизни многих сильнейших лыжников мира, которые тоже в нежном возрасте ничем от сверстников не отличались, а, повзрослев, дали жару асам.

В национальную сборную Казахстана Ердос попал в 2010 году, в 2011-м участвовал в 7-х зимних Азиатских играх, лучший результат тогда у него был пятый. И вот уже 3 года Ахмадиев практически не пропускает международные состязания: дважды выступал на чемпионатах мира, провел множество гонок на этапах Кубка мира и новогодних соревнованиях «Тур де Ски», он – неоднократный чемпион Казахстана, мастер спорта РК. 

В Сочи Ердос еще никогда не соревновался, но знает, что трасса там очень сложная. Впрочем, его стихия – дистанции с усложненными подъемами по 500–600 м, Ахмадиев любит и умеет терпеть на подъемах, обходить на «тягунах» «подсевших» соперников. Вот там он может навязать свою скорость и опытным норвежцам, и представителям других лыжных держав. А равнинные километры не любит...

Как сложатся дела на олимпийских трассах – покажет время, но сам знаменосец сборной Казахстана считает, что место в десятке лучших – это личный план только на Сочи. А дальше задачи будут ставиться еще более высокие.

Юрий МАКАРОВ
фото Юрия БЕККЕРА 

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