Особо крупную партию наркотиков изъяли в Шу

Задержанные дали признательные показания и водворены в изолятор временного содержания.

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В ходе ОПМ «Карасора-2023» при реализации оперативной информации в местах произрастания дикорастущей конопли в Шуском районе задержаны 41-летний житель Шымкента и 47-летний житель Туркестанской области по подозрению в незаконном хранении наркотиков в особо крупном размере, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Департамент полиции Жамбылской области.

﻿Во время обыска обнаружены и изъяты три полиэтиленовых мешка, внутри которых находилось вещество растительного происхождения со специфическим запахом.

﻿Согласно заключению судебно-химической экспертизы, изъятое вещество является «невысушенной марихуаной» общим весом 9 кг 880 гр и наркотическим веществом вида «каннабис» весом 10 кг 730 гр. ﻿﻿

Операция по задержанию проведена сотрудниками УПН ДП Жамбылской области, ДПН МВД РК и специального подразделения НГ РК «Беркут».

По данным департамента, задержанные дали признательные показания и водворены в ИВС Шуского района.

В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по ст. 296 ч. 4 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере).

"Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3-х до 7-ми лет", – сообщил начальник Управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области подполковник полиции Алим Бажикбаев.