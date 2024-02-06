Остались у разбитого… проселка

Большинство казахстанцев уверены: устроители госзакупок только и делают, что набивают казенными деньгами карманы – если не свои, то пришитые к пиджакам родственников... Вот и те факты, которыми на прошлой неделе поделились прокуроры Актогайского района Карагандинской области, подходили под привычный коррупционный формат.

Выяснилось, что в декабре 2023 года районный отдел экономики объявил конкурс на государственный закуп работ по ремонту дороги, соединяющей села Акжарык и Аппаз. Из бюджета выделили 328 млн тенге, на портале goszakup.gov.kz, как положено, разместили объявление. Шесть потенциальных подрядчиков подали заявки, но вмешалась районная прокуратура, установившая, что по документам такой дороги... не существует.

– В соответствии с прокурорским протестом открытый конкурс был отменен, – сообщил представитель управления по защите общественных интересов прокуратуры Карагандинской области Ерлан Тусупов. – Установлено, что на балансе как местного, так и областного уполномоченного органа данная автодорога не значится.

Казалось бы, надзорный орган не дал свершиться коррупционному преступлению. Однако позже оказалось, что не все так однозначно. Де-юре дороги Акжарык – Аппаз действительно нет, но де-факто – есть. Это проселок, по которому тысячи туристов и местных жителей ездят из Каркаралинского района в Актогайский и обратно.

Люди не раз обращались в акимат с просьбой привести в порядок степную дорогу. Ведь она значительно сокращает путь тем, кто едет из Каркаралинска к сакральным местам в селах Бегазы и Каратал, к урочищу Бектау-ата и на озеро Балхаш. Протяженность объездной дороги составляет около 500 километров, а если «срезать» по грунтовой, то получится всего 50.

Правда, весной ее затапливает паводковыми водами, а зимой заметает снегом. Водители рискуют, но все равно норовят срезать путь по степи.

В акимате Актогайского района заявили, что, объявляя тендер, действовали в интересах народа. По-хорошему, дорогу между селами Акжарык и Аппаз надо строить заново, то есть возводить насыпь и укладывать асфальт. На это потребуются миллиарды тенге, которых в районной казне нет. Поэтому, чтобы и населению угодить, и уложиться в небольшую сумму, чиновники решились на текущий ремонт.

– Степной дороги Акжарык – Аппаз нет на нашем балансе, но при этом население активно ею пользуется, – пояснил руководитель отдела ЖКХ и автомобильных дорог акимата Актогайского района Ардагер Капашев. – На разработку технико-экономи­ческого обос­нования и ПСД строи­тельства дороги потребуются миллиард­ные суммы. Поэтому мы приняли решение сделать ремонт за счет средств района, то есть без проекта. Планировали отсыпать дорогу, выровнять ее с помощью грейдера и уложить восемь водопропускных труб. Все это на участке в 28 километров.

Что же получается? Никакого коррупционного умысла у чиновников Актогайского района не было. Они хотели, как лучше. Для народа старались. А в итоге сельчане остались у разбитого… проселка.

Бюрократическая машина работает медленно. Наверняка у чиновников уйдет не один год на то, чтобы поставить степную дорогу на баланс, разработать проектно-сметную документацию и найти деньги на ее реконструкцию.