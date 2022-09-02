Остановить стихийную застройку

И для бизнеса, и для общества

Поручение Президента Казах­стана принять концептуально новый документ для всей страны и создать функциональные интер­активные карты стало ответом на запрос, во-первых, со стороны строительного сектора, а во-вторых, всего общества, которое все острее реагирует на проблемы этой сферы.

Не первый год наш фонд занимается вопросами урбанистики, и мы видим, что тема трансформации законодательства назрела давно. Президент подчеркнул, что 5–6% ВВП страны генерирует строительный сектор, а с учетом смежных отраслей – значительно больше. Но свыше 2,5 тыс. различных регламентирующих документов не помогают работать, как это должно быть, а создают запутанную, забюрократизированную систему.

Буквально недавно на Общест­венном совете Павлодарской области обсуждали эту тему вмес­те с Антикором – и это целый комплекс проблем. Стихийная застройка, отсутствие разрешительных документов, нарушения строительных норм, приводящие к обвалам зданий, – все это опасно для жизни людей, но в текущих условиях как будто неизбежно. Ситуация в других городах аналогичная. Павлодар, например, стеснен промзоной – земли мало и за нее идет борьба, и все застройщики, архитекторы, подрядчики, то есть практики, говорят: при такой конкуренции нужны единые прозрачные правила игры.

Создание многослойных геоинформационных систем с актуальными схемами транспортной и коммунальной инфраструктуры, о чем сказал Глава государства в своем Послании народу, – это условие, которое поможет сформировать эти правила. Пока же отсутствие или закрытость этой информации приводит к тому, что она становится предметом торга. А это – коррупция, та же корпоративная коррупция. За примерами далеко ходить не нужно: поставщики коммунальных услуг одних заявителей не подключают к сетям, аргументируя отсутствием мощностей, а потом мы видим, что кого-то другого подключают.

То же дело обстоит с наличием свободных участков для бизнеса, для ИЖС – информация недоступна. И на фоне этого возникают, к примеру, социальные конфликты, когда люди вкладываются в ИЖС там, где не было коммуникаций, где в перспективе планируют возводить социальные объекты и так далее.

Все эти препоны мешают не только комфортной жизни граж­дан и росту бизнеса, но и в конечном счете развитию государства.

Тема создания Градостроительного кодекса пересекается с другими тезисами из выступления Касым-Жомарта Токаева – с земельными, инфраструктурными, дорожными вопросами. Президент отметил, что нужно находить решения проблем внешнего облика наших городов – не мегаполисов, а большинства других, где жилой фонд 50–80-х годов прошлого века устарел и физически, и морально.

Находить ответы на эти вопросы должны помочь градостроительные советы, которые в свое время эффективно работали, но от которых отказались. Возрождать этот формат начали в Алматы, и было бы правильно создать их повсеместно. Но это не должен быть аналог регионального Общественного совета только лишь для обсуждений, это должна быть авторитетная экспертная площадка, имеющая рычаги и широкие полномочия для принятия решений по застройке, по архитектурному облику населенных пунктов.

Потенциал и опыт экспертов нужно использовать также и при разработке самого Градостроительного кодекса. Например, мы с коллегами по неправительственному сектору могли бы поделиться своими наработками по соучаствую­щему проектированию. Считаю, что соответствующая глава могла бы появиться в кодексе, поскольку казахстанцы хотят участвовать в развитии своих родных городов.