Оставаться человеком

Колонка обозревателя
Раушан Бостанова

Слово «понаехали» в Астане звучит почти так же часто, как прогноз погоды. Иногда кажется – даже погода здесь меняется из-за «понаехавших». Столица вообще умеет многое объяснить. Рост цен, очереди, вечную спешку и даже... собственную усталость.

«Это Астана, детка». Город, где новостройки растут быстрее детей. Где можно уехать на пару недель и вернуться в другой район. Где утро начинается не с кофе, а со звука перфоратора. А выходные пролетают так стремительно, будто их просто не было. Сначала столица кажется холодной. Не только из-за ветра. Здесь редко смотрят в глаза. Здесь не принято долго разговаривать с незнакомыми. Здесь все время нужно куда-то успевать – даже если ты еще не понял, куда именно.

Те, кто помнит этот город другим, рассказывают о нем почти с нежностью. Даже если это про снежные заносы. И морозы, от которых торчащие из-под шапки мочки ушей становились белыми. Когда вместо стеклянных башен были пыльные пустыри и ветреные дороги, когда расстояния измерялись не пробками, а шагами, когда все друг друга знали хотя бы в лицо...

– Мы тут выживаем, – сказала мне однажды знакомая, переехавшая сюда еще в Акмолу. Сказала спокойно. Как диагноз.

И правда – напряжение в Астане почти материально. Оно живет в стек­лянных фасадах. В быстрых шагах. В коротких ответах. В привычке все время сравнивать себя с кем-то. Иногда кажется, что здесь живут не люди, а проекты. Со сроками. Планами. И страхом не успеть. Но самое интерес­ное происходит в тот момент, когда тебя вдруг «распознают».

– Вы не местная?

– А как вы поняли?

– Вайб у вас другой. Расслабленный. Алматинский.

И это обычно говорит человек, который сам переехал сюда лет пять назад. Но уже чувствует себя коренным.

В Астане вообще удивительно быст­ро возникает чувство «коренности». Иногда быстрее, чем закладывается фундамент нового жилого комплекса. Одна женщина в автобусе однажды объяснила мне, что зима стала мягче из-за южан. Я осторожно попыталась вставить: «А может, причина – глобальное потепление?» Она посмотрела на меня с такой доброй уверенностью, что спорить стало неловко.

Столица вообще не любит долгих объяснений. Она просто ускоряет тебя. Говорить резче. Работать больше. Доверять меньше. Считать быстрее. И постепенно появляется удобная формула: «Это не мы такие. Это город сделал нас такими».

Очень хочется верить. А иначе придется признать: мы сами позволили себе стать жестче. В погоне за карьерой, за квадратными метрами, за ощущением, что наконец-то «вырвались». Но есть качество, которое нельзя потерять – даже если ты «понаехавший», даже если уже почти местный.

Мейірімділік. Это больше, чем доб­рота. Это способность не ожесточиться, не перестать замечать другого человека, не разучиться делиться – временем, вниманием, куртом. Когда-то именно это спасало людей, которых судьба занесла в казахскую степь против их воли. Делились последним. Делились без расчета, без выгоды, потому что иначе нельзя.

Сегодня у нас больше возможностей, больше комфорта, больше скорости. Но стало ли у нас больше тепла?

Иногда мне кажется, столица проверяет нас на это каждый день. Очередью. Пробкой. Резким словом. Чужой усталостью. В этом городе мы все «понаехавшие». Кто-то из другого региона. Кто-то из вчерашнего себя. Главное – однажды не обнаружить, что мы стали «понаехавшими» в собственную душу. Столица учит нас быть быстрыми. А вдруг жизнь рано или поздно спросит другое: успели ли мы остаться людьми?

Популярное

Все
Защитим права детей
Оставаться человеком
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Встречи с личным составом
Особенный фильм про сильных людей
Поручениям Президента – своевременное и качественное исполнение
Мощная песчаная буря обрушилась на Египет
Школа искусств открылась в селе
Здравоохранение нового уровня: как реформы меняют жизнь казахстанцев
Радуют глаз ковры Приаралья
Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Ораза айт
В США выпустят памятную золотую монету с изображением Трампа
Астана масштабно отмечает Наурыз: концерты, VR-юрты, дрон-шоу и ярмарки
Экибастуз выбыл из списка моногородов
Уголовное дело возбуждено после взрыва газа в жилом доме Шахтинска
Казахстан накроют туманы, бури и сильный ветер
Президент высоко оценил динамику развития Туркестанской области
Сколько стоит казан плова в Казахстане подсчитали в Бюро нацстатистики
В ожидании праздника: какие мероприятия пройдут в рамках Наурыз мейрамы в Астане
Снижена административная нагрузка
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в девяти городах Казахстана
В Кызылорде запустили проект по развитию рабочих профессий
На страже неба: женское лицо авиации
Мужской хор Нацгвардии поздравил женщин столицы
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
В Конаеве начали строить КОС
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Подставить вовремя плечо
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
Без наценок и посредников
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Учебник как инструмент успеха
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана

Читайте также

Код Наурыза
Про любовь
Детерминированный хаос разума
«Хорошая» девочка

