«Это Астана, детка». Город, где новостройки растут быстрее детей. Где можно уехать на пару недель и вернуться в другой район. Где утро начинается не с кофе, а со звука перфоратора. А выходные пролетают так стремительно, будто их просто не было. Сначала столица кажется холодной. Не только из-за ветра. Здесь редко смотрят в глаза. Здесь не принято долго разговаривать с незнакомыми. Здесь все время нужно куда-то успевать – даже если ты еще не понял, куда именно.

Те, кто помнит этот город другим, рассказывают о нем почти с нежностью. Даже если это про снежные заносы. И морозы, от которых торчащие из-под шапки мочки ушей становились белыми. Когда вместо стеклянных башен были пыльные пустыри и ветреные дороги, когда расстояния измерялись не пробками, а шагами, когда все друг друга знали хотя бы в лицо...

– Мы тут выживаем, – сказала мне однажды знакомая, переехавшая сюда еще в Акмолу. Сказала спокойно. Как диагноз.

И правда – напряжение в Астане почти материально. Оно живет в стек­лянных фасадах. В быстрых шагах. В коротких ответах. В привычке все время сравнивать себя с кем-то. Иногда кажется, что здесь живут не люди, а проекты. Со сроками. Планами. И страхом не успеть. Но самое интерес­ное происходит в тот момент, когда тебя вдруг «распознают».

– Вы не местная?

– А как вы поняли?

– Вайб у вас другой. Расслабленный. Алматинский.

И это обычно говорит человек, который сам переехал сюда лет пять назад. Но уже чувствует себя коренным.

В Астане вообще удивительно быст­ро возникает чувство «коренности». Иногда быстрее, чем закладывается фундамент нового жилого комплекса. Одна женщина в автобусе однажды объяснила мне, что зима стала мягче из-за южан. Я осторожно попыталась вставить: «А может, причина – глобальное потепление?» Она посмотрела на меня с такой доброй уверенностью, что спорить стало неловко.

Столица вообще не любит долгих объяснений. Она просто ускоряет тебя. Говорить резче. Работать больше. Доверять меньше. Считать быстрее. И постепенно появляется удобная формула: «Это не мы такие. Это город сделал нас такими».

Очень хочется верить. А иначе придется признать: мы сами позволили себе стать жестче. В погоне за карьерой, за квадратными метрами, за ощущением, что наконец-то «вырвались». Но есть качество, которое нельзя потерять – даже если ты «понаехавший», даже если уже почти местный.

Мейірімділік. Это больше, чем доб­рота. Это способность не ожесточиться, не перестать замечать другого человека, не разучиться делиться – временем, вниманием, куртом. Когда-то именно это спасало людей, которых судьба занесла в казахскую степь против их воли. Делились последним. Делились без расчета, без выгоды, потому что иначе нельзя.

Сегодня у нас больше возможностей, больше комфорта, больше скорости. Но стало ли у нас больше тепла?

Иногда мне кажется, столица проверяет нас на это каждый день. Очередью. Пробкой. Резким словом. Чужой усталостью. В этом городе мы все «понаехавшие». Кто-то из другого региона. Кто-то из вчерашнего себя. Главное – однажды не обнаружить, что мы стали «понаехавшими» в собственную душу. Столица учит нас быть быстрыми. А вдруг жизнь рано или поздно спросит другое: успели ли мы остаться людьми?