Осторожно, опасный участок!

В последние несколько лет главную транспортную артерию Жетысу (трассу Алматы – Усть-Каменогорск) автолюбители делят на две половины: хорошую и плохую. Первая – это добротный четырех- и шестиполосный автобан из Алматы в Талдыкорган протяженностью 260 км. Другую часть, ведущую из административного центра Жетысуской области в Ушарал, ремонтируют уже пять лет, и все это время водители, а также жители прилегающих сел вынуждены пользоваться объездными путями и терпеть неудобства.

Каждое лето поток машин на данном участке республиканской дороги увеличивается многократно, потому как это единственный автомобильный маршрут из Алма­ты на озеро Алаколь, которым пользуются тысячи любителей пляжного отдыха. Кое-где здесь уже проложен свежий асфальтобетон, в других местах (по причине строительно-монтажных работ) нужно объезжать трассу по грунтовке либо гравийной дороге.

Весьма плачевная ситуация сложилась в селах Кольбай и Кабанбай Алакольского района, где царит полное бездорожье и в колдобинах можно запросто оставить «ходовку». Сельчане уже устали жаловаться на затянувшуюся реконструкцию, которую местные власти и автодорожные предприя­тия обе­щают завершить не первый год подряд. Вот и нынешней весной в нацкомпании «КазАвто­Жол» сообщили, что в связи с удорожанием стройматериалов срок завершения строительства дороги на Алаколь вновь перенесен – теперь на конец 2023 года.

К слову, и аким Алматинской области Канат Бозумбаев в ходе недавнего заседания Правительства признал, что дорожные долгострои вызывают справедливое недовольство населения. По его информации, с начала нынешнего строительного сезона не ведутся работы по устройству асфальтобетонного покрытия на 33 км дороги Талдыкорган – Ушарал, общая протяженность которой составляет 313 км.

– Перед встречами с населением Аксуского, Саркандского и Алакольского районов мы объехали весь участок трассы, проходящей через пять крупных населенных пунктов, – сообщил аким. – Убедились, что местные жители обос­нованно поднимают вопросы ненадлежащего содержания дороги. Зимой снег не убирается, образовалось множест­во ям и ухабов, в изношенном состоя­нии находятся объездные пути. Необходимо принять срочные меры по реконструкции участка дороги, оставшегося неасфальтированным.

Другой долгострой – отрезок трассы Сарыозек – Коктал протяженностью 68 км, что на перевале Алтын-Эмель. Эту дорогу, соединяющую Талдыкорган с приграничной зоной «Хоргос», разбили многотонные самосвалы, перевозящие цемент в сторону китайской границы.

Еще год назад шоссе покрылось рытвинами и ухабами. Таким оно остается и до сих пор: по данным местных властей, дорожное покрытие разрушено на 90%. И это несмотря на то, что между АО «НК «КазАвтоЖол», ТОО «Казахавтодор» и цемент­ным заводом «Алацем» заключено трехстороннее соглашение о совместном и в сжатые сроки проведении капитального ремонта поврежденного отрезка пути.

Как выяснилось, причина срыва графика строительно-монтажных работ заключается в недостаточном финансировании. Общая стоимость проекта составляет 7 млрд тенге, а из госбюджета выделен всего 1 млрд. Аким области попросил Правительство увеличить в текущем году сумму финансирования до 5 млрд тенге, что позволит обеспечить нормальный проезд транспорта на данном участке трассы.

Что касается других инфраструктурных проектов, то тут – планов громадье. По данным акима­та Алматинской области, начат ремонт 500 км дорог местного значения и улиц в 150 населенных пунктах региона. На эти цели нынче выделено 59 млрд тенге. С целью разгрузки транс­портных въездов в Алма­ты намечены реконструкция верхней Каскеленской трассы и Талгарского тракта, пробивка нескольких городских улиц до пересечения с кольцевой дорогой БАКАД. Как рапортуют чиновники, к концу года доля дорог, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, достигнет 91%.

Тем временем жители села Актобе Аксуского района уже больше полувека ждут, когда у них построят нормальную, асфальтированную трассу. Добраться сюда непросто: на пути расположен деревянный мост через реку Аксу, построенный еще в 60-х годах прошлого века и с тех пор ни разу не ремонтировавшийся.

Ветхое сооружение может рухнуть в любой момент. Именно поэтому самосвалы, доставляющие в село уголь, даже не рискуют заезжать на мост – разгружают товар на другом берегу реки, откуда сельчане забирают его вручную, уложив в мешки.

Сплошное бездорожье и аварийный путепровод не дают возможности фермерам доставить сельхозтехнику на поля. Грунтовка вся в рытвинах и ухабах, проехать по ней можно только на внедорожниках.

Недавно группа активистов села Актобе направила обращение главе региона Канату Бозумбаеву. Сельчане сетуют, что асфальтированных дорог здесь не было никогда, аж со времен основания совхоза в далеком 1930 году (!). Самый опасный учас­ток – узкое горное ущелье, где очень часто случаются аварии.

Попросив у акима содействия в решении дорожной проблемы, Кыдырбек Мусабеков, Райса Апсаметова, Назира Дуйсебаева и другие авторы письма рассказали и о том, что зимой питьевая вода замерзает в трубах. Нет оросительных каналов, медпункта, к больным не могут добраться кареты скорой помощи. Помимо прочего, в забытом богом ауле нередки перебои с электроснабжением.

«Мы неоднократно ставили в известность акимов района и области о запустении, постигшем село, – заявили сельчане, – но, к сожалению, ни один госорган до сих пор не обратил внимания на наши жалобы. Более того, к нам никогда не приезжали ни аким района, ни сотрудники районного акимата. Молодежь вся уехала отсюда в поисках лучшей доли, хотя здесь имеется огромный потенциал для развития не только животноводства, но и туризма. Наш аул расположен в живопис­ных предгорьях Джунгарского Алатау».

Любопытно, что на сей раз обращение жителей села не осталось без ответа: на днях здесь побывала комиссия из представителей акима­та Аксуского райо­на и районного филиала партии «AMANAT». Выслушав жалобы участников схода, чиновники заверили, что все волнующие их бытовые и социальные вопросы будут решены. В частности, в ближайшие годы планируется строительство дорог, линий электропередачи, медицинского пункта. В общем, сельчанам надо набраться терпения и немного подождать.