Осужденному за избиение жены экс-акиму района в Атырауской области смягчили приговор

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Апелляция изменила приговор суда первой инстанции в отношении Рината Ибрагимова, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Верховный суд

В июне суд №2 Атырау признал Рината Ибрагимова виновным в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести лицу, находящемуся в материальной зависимости, и приговорил к ограничению свободы на 2 года.

Гражданский иск потерпевшей о взыскании морального вреда был удовлетворен частично: с подсудимого взысканы 2 млн тенге компенсации морального вреда.

В апелляционную инстанцию уголовное дело поступило по жалобам потерпевшей и стороны защиты, а также по ходатайству прокурора.

Судебная коллегия изучила материалы дела и пришла к выводу, что вина Ибрагимова в совершении преступления доказана показаниями потерпевшей, заключением судебно-врачебной экспертизы.

Вместе с тем, коллегия посчитала, что квалифицирующий признак «в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в материальной зависимости от виновного» вменен неверно.

Доказательств материальной зависимости потерпевшей от осужденного не представлено. Представлены документы, что потерпевшая осуществляла предпринимательскую деятельность, ей на счет поступали денежные средства.

В этой связи действия И. переквалифицированы по части 1 уголовной статьи «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 700 МРП (2 415 000 тенге).

Напомним, в этом году женщина опубликовала видеообращение в соцсетях, где рассказала об 11 годах супружества, на протяжении которых муж избивал ее при детях. Также потерпевшая заявляла, что в прошлом году осужденный не позволял ей видеться с детьми.

После скандального заявления, в акимате области сообщили, что проведут служебную проверку, и чуть позже дали информацию, что Ринат Ибрагимов ушел с должности акима Макатского района по собственному желанию.