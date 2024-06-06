Районный аким покинул пост после скандального заявления экс-супруги

Женщина обвинила мужа в избиениях и истязаниях, сообщает Kazpravda.kz
Ранее акима Макатского района Рината Ибрагимова обвинила в систематических побоях и истязании бывшая супруга Акмарал Умбеткалиева. Она заявила, что подвергалась насилию с его стороны в течение 11 лет. Женщина опубликовала видеообращение в социальных сетях.
В местной администрации прокомментировали инцидент.
«Ринат Ибрагимов ушел с должности акима Макатского района по собственному желанию», — сообщили в акимате Атырауской области.
Бывшая жена чиновника теперь пытается вернуть детей через суд. По этому делу проходят судебные разбирательства.
Напомним, в акимате области ответили, что в связи с открывшимися обстоятельствами, назначена служебная проверка.
Акмарал Умбеткалиева, по информации пресс-службы ведомства, в акимат Атырауской области не обращалась.