Районный аким покинул пост после скандального заявления экс-супруги

Женщина обвинила мужа в избиениях и истязаниях, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Ранее акима Макатского района Рината Ибрагимова обвинила в систематических побоях и истязании бывшая супруга Акмарал Умбеткалиева. Она заявила, что подвергалась насилию с его стороны в течение 11 лет. Женщина опубликовала видеообращение в социальных сетях.

В местной администрации прокомментировали инцидент.

«Ринат Ибрагимов ушел с должности акима Макатского района по собственному желанию», — сообщили в акимате Атырауской области.

Бывшая жена чиновника теперь пытается вернуть детей через суд. По этому делу проходят судебные разбирательства.

Напомним, в акимате области ответили, что в связи с открывшимися обстоятельствами, назначена служебная проверка.

Акмарал Умбеткалиева, по информации пресс-службы ведомства, в акимат Атырауской области не обращалась.