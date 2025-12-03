Осуждены за участие в госзакупках?..

Закон и Порядок
Категория логотип
12
Марина Демченко
специальный корреспондент

В Казахстане складывается негативная судебно-следственная практика привлечения предпринимателей к уголовной ответственности по делам, связанным с участием в государственных закупках и субсидиях.

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

«При расследовании дел грубо нарушаются конституционные принципы свободы предпринимательской деятельности и нормы действующего законодательства, согласно которым предпринимательство изначально направлено на извлечение прибыли», – сообщает уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана Канат Нуров в письме председателю Сената Парламента Маулену Ашимбаеву.

По данным бизнес-омбудсмена, за последнее пятилетие судами по делам, связанным с госзакупками, осуждены 178 предпринимателей. Основанием для вынесения приговоров становится превышение тендерных цен над так называемыми среднерыночными.

Как поясняется в письме, ущерб, якобы причиненный предпринимателями, в рамках уголовных дел, как правило, рассчитывается исключительно «на основании коммерческих предложений конкурирующих компаний, представленных задним числом в качестве экспертных оценок». Но естественное стремление предпринимателей к получению прибыли при условии добросовестного исполнения договоров с государственными организациями не может квалифицироваться как хищение или мошенничество, которые по своей правовой сути предполагают противоправное безвозмездное присвоение чужого имущества.

«Предприниматели же исполнили договорные обязательства в полном объеме, а заключенные контракты не были оспорены и признаны недействительными в судебном порядке. А неэффективное использование бюджетных средств – это исключительно компетенция должностных лиц государственных организаций, а не предпринимателей, если не доказана преступная связь последних с первыми», – указывает Канат Нуров.

«Случай осуждения на 6 лет предпринимателей Иманова и Оракбая наглядно демонстрирует заведомо неправомерное смешение гражданско-правовых отношений с уголовно-правовыми и подмену виновных в экономических правонарушениях лиц невиновными. Предприниматели воспользовались максимально разрешенной ценой, указанной в пас­порте субсидий, за поставленные ими фермерам солнечные панели. Среднерыночная цена за них была немного ниже, поэтому именно эту разницу посчитали ущербом для госбюджета».

Практика перевода гражданско-правовых споров госорганов с бизнесом в плоскость уголовного преследования предпринимателей, по мнению бизнес-омбудсмена, требует незамедлительного пересмотра подходов к квалификации подобных дел. В связи с чем он предлагает законодательно реализовать меры, предложенные по итогам круглого стола Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената, состоявшегося еще 30 апреля этого года. В частности, установить четкие сроки для отмены прокурорами постановлений о прекращении досудебного расследования, продлевать сроки предварительного следствия свыше шести месяцев только в исключительных случаях с достаточной аргументацией.

Помимо этого, Канат Нуров, обращаясь к председателю Сената Парламента, считает необходимым, чтобы Генеральная прокуратура усилила прокурорский надзор за недопущением неправомерного вмешательства в предпринимательскую деятельность. Как подытожил бизнес-омбудсмен, эти меры позволят исключить произвольное привлечение бизнеса к уголовной ответственности и обеспечат соблюдение принципов законности, справедливости и защиты предпринимателей, о чем неоднократно говорил Президент Касым-Жомарт Токаев.

#бизнес #предприниматели #государственные закупки

Популярное

Все
Десять лет стратегического партнерства
Алматы на Qatar Travel Mart 2025
Стартовал отбор в элиту Нацгвардии
Государственный ансамбль танца «Салтанат» отметил юбилей
Богатые недра могут помочь сельским бюджетам
Предприятия АПК используют цифровые инструменты, а на заводах работают роботы
Пять чемпионов Азии – из Казахстана
Стратегия согласия: новая программа задает траекторию экономического роста
Базальт здесь превращают в утеплитель
Несырьевой экспорт: не мечта, а тренд
Ключ к успеху – координация усилий ученых, бизнесменов и государства
Химпром расширяется
«Киберпол» защитит от интернет-мошенников
Началось строительство сталелитейного завода
Политика здравого смысла
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
Ушла из жизни казахстанская тележурналистка Диля Ибрагимова
Гвардейцам вручили ещё 400 сертификатов в ВУЗы
Опасное погружение и обманутые судьбы: есть ли дорога назад?
Вооружённые Силы РК приведут в высшую степень боеготовности в связи с началом нового учебного года
Филиал Челябинского госуниверситета в Костанае будет работать по стандартам Казахстана и России
Метростроевцы ускоряют темп
О погоде в Казахстане на 2-4 декабря сообщили синоптики
Рост ВВП Казахстана превышает среднемировое значение более чем вдвое
214 млрд тенге выделят в ближайшие три года на субсидирование внедрения водосберегающих технологий в АПК
В Улытау раскрыто 15 фактов кражи скота
Сделать работу сельских акимов эффективной
Различают только по погонам
Лидия Мясцова – победитель «Мисс Ассамблея-2025»
Названы лауреаты Государственной молодежной премии «Дарын»
Глава государства принял участие в заседании Совета ОДКБ в узком составе
Международный форум поисковых отрядов стран СНГ прошел в Павлодаре
В основе успеха – кооперация науки и производства
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Из казармы в кампус
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Все строго по правилам
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Уверенный рост экономики Приаралья
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане
Запущен завод по переработке мяса птицы

Читайте также

Быть нетерпимыми к правонарушениям
«Подработка» оказалась преступлением: жительницу Алматинско…
Около 8 млрд тенге выманили у клиентов сотрудники стройкомп…
В Алматы поддержали глобальную кампанию "16 дней против нас…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]