«При расследовании дел грубо нарушаются конституционные принципы свободы предпринимательской деятельности и нормы действующего законодательства, согласно которым предпринимательство изначально направлено на извлечение прибыли», – сообщает уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана Канат Нуров в письме председателю Сената Парламента Маулену Ашимбаеву.

По данным бизнес-омбудсмена, за последнее пятилетие судами по делам, связанным с госзакупками, осуждены 178 предпринимателей. Основанием для вынесения приговоров становится превышение тендерных цен над так называемыми среднерыночными.

Как поясняется в письме, ущерб, якобы причиненный предпринимателями, в рамках уголовных дел, как правило, рассчитывается исключительно «на основании коммерческих предложений конкурирующих компаний, представленных задним числом в качестве экспертных оценок». Но естественное стремление предпринимателей к получению прибыли при условии добросовестного исполнения договоров с государственными организациями не может квалифицироваться как хищение или мошенничество, которые по своей правовой сути предполагают противоправное безвозмездное присвоение чужого имущества.

«Предприниматели же исполнили договорные обязательства в полном объеме, а заключенные контракты не были оспорены и признаны недействительными в судебном порядке. А неэффективное использование бюджетных средств – это исключительно компетенция должностных лиц государственных организаций, а не предпринимателей, если не доказана преступная связь последних с первыми», – указывает Канат Нуров.

«Случай осуждения на 6 лет предпринимателей Иманова и Оракбая наглядно демонстрирует заведомо неправомерное смешение гражданско-правовых отношений с уголовно-правовыми и подмену виновных в экономических правонарушениях лиц невиновными. Предприниматели воспользовались максимально разрешенной ценой, указанной в пас­порте субсидий, за поставленные ими фермерам солнечные панели. Среднерыночная цена за них была немного ниже, поэтому именно эту разницу посчитали ущербом для госбюджета».

Практика перевода гражданско-правовых споров госорганов с бизнесом в плоскость уголовного преследования предпринимателей, по мнению бизнес-омбудсмена, требует незамедлительного пересмотра подходов к квалификации подобных дел. В связи с чем он предлагает законодательно реализовать меры, предложенные по итогам круглого стола Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената, состоявшегося еще 30 апреля этого года. В частности, установить четкие сроки для отмены прокурорами постановлений о прекращении досудебного расследования, продлевать сроки предварительного следствия свыше шести месяцев только в исключительных случаях с достаточной аргументацией.

Помимо этого, Канат Нуров, обращаясь к председателю Сената Парламента, считает необходимым, чтобы Генеральная прокуратура усилила прокурорский надзор за недопущением неправомерного вмешательства в предпринимательскую деятельность. Как подытожил бизнес-омбудсмен, эти меры позволят исключить произвольное привлечение бизнеса к уголовной ответственности и обеспечат соблюдение принципов законности, справедливости и защиты предпринимателей, о чем неоднократно говорил Президент Касым-Жомарт Токаев.