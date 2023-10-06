От Астаны до Пекина

Спорт
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Кошкарбек Тусипов

В столице Казахстана с успехом прошел турнир серии АТР 250 Astana Open, а в столице Китая в следующий круг прошла первая ракетка нашей страны Елена Рыбакина.

В Астане финишировал крупный мужской теннисный турнир Astana Open. Победителем в одиночном состязании стал 34-я ракетка мира Адриан Маннарино. Француз обыграл в финале 28-ю ракетку мира, американца Себастьяна Корду со счетом 4:6, 6:3, 6:2.

В это же время американцы Натаниэль Леммонс и Джексон Уитроу стали победителями парного разряда. В решающем матче они обыграли интернациональный дуэт Мате Павича (Хорватия)⁄Джона Пирса (Австралия) со счетом 7:6 (7:4), 7:6 (9:7). Отметим, что в 2021 году американцы уже выигрывали в Астане в серии ATP Challenger 125.

Турнир категории ATP 250 уже проходил в столице Казахстана в 2020–2021 годах, а в 2022-м мы впервые принимали турнир и серии АТР 500. Несмотря на то, что в этом году параллельно с Astana Open проходил турнир ATP 500 в Пекине, в Астане собрались многие сильные теннисисты мира: лидер сборной Казахстана, 26-я ракетка планеты, чемпион турнира АТР 500 в Галле Александр Бублик;­ победитель трех турниров Большого шлема, олимпийский чемпион, победитель 19 турниров ATP, обладатель Кубка Дэвиса, бывшая третья ракетка мира Стэн Вавринка (Швейцария); победитель одного турнира Большого шлема и 17 турниров ATP, бывшая третья ракетка мира Доминик Тим (Австрия); Себастьян Корда (США), победитель одного юниорского турнира Большого шлема, бывшая первая ракетка мира в юниорском рейтинге, и многие другие.

За восемь дней турнира матчи на центральном и первом корте национального теннисного центра Beeline Arena посетили свыше 16 000 зрителей. Со всех уголков Казахстана федерация привезла детей – воспитанников своих теннисных центров: каждый день турнир посещали более 1 000 детей. В рамках ATP 250 ASTANA OPEN был проведен финальный этап всеказахстанского турнира среди любителей. 40 лучших игроков этого соревнования ежедневно смотрели матчи ATP 250.

В рамках турнира теннисисты также участвовали в социально значимых мероприятиях, традиционно организуемых федерацией тенниса Казахстана. Стэн Вавринка, Доминик Тим, Александр Бублик и Себастьян Корда посетили аутизм-центр «Асыл Мирас»: игроки познакомились с детьми, пообщались с ними и получили в подарок картины, нарисованные детьми. Также теннисисты приняли участие в традиционной фотосессии с бездомными животными. Акция прошла совместно с приютом «Балто». Популярные спорт­смены тем самым привлекли внимание к проблеме питомцев, оставшихся без крова. Кроме того, игроки провели мастер-классы для детей и для теннисистов-колясочников, а для болельщиков Доминик Тим и Юрий Родионов организовали автограф-сессию. Финалисты турнира Адриан Маннарино и Себастьян Корда по уже сложившейся традиции посадили деревья на Аллее чемпионов возле национального теннис­ного центра.

Около 40 компаний-телевещателей обладали правами на показ турнира на 110 стран. На территории Казахстана любители тенниса в прямом эфире смотрели трансляции на сайте ktf.kz и на телеканалах El Arna и Insport. В записи – на телеканалах «Хабар», «31 канал» и Qazsport. Охват трансляций Astana Open на пяти казахстанских телеканалах-вещателях составил почти 2 млн человек. ATP 250 AstanaOpen в печатных и сетевых изданиях осветили в Германии, Италии, Испании, Австрии, Франции, США, Великобритании, Хорватии, Нидерландах, Австралии, Чили, Новой Зеландии, России и в других страна. Всего на турнир было аккредитовано более 150 казахстанских и иностранных представителей СМИ.

Ну и несколько слов о главной звезде казахстанского тенниса, первой ракетке страны и пятой в мировом рейтинге Елене Рыбакиной, которая сейчас выступает на крупном международном турнире WTA 1000 China Open в Пекине (Китай).

В матче третьего круга нашей спортсменке противостояла 16-летняя вундеркинд из России Мирра Андреева, которая, несмот­ря на свой юный возраст, уже входит в 60 лучших теннисисток планеты. Соперница Рыбакиной уверенно выиграла первый сет – 6:2, да еще и во втором вела со счетом 4:2, но в итоге все же проиграла сет – 4:6. В решающем сете наша Елена, возможно, даже немного разозлившись, показала свою силу, выиграв его со счетом 6:1, и прошла в следую­щий круг. Матч продлился один час и 49 минут.

#теннис #Astana open

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