От «Домбыра Party» до «Абая»: как встретят новый театральный сезон в Астане

Культура,Театр
Дана Аменова
специальный корреспондент

10 сентября спектакль «Абай» откроет юбилейный сезон в Казахском национальном музыкально-драматическом театре имени Калибека Куанышбаева, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба театра

Открытие XXXV сезона обещает стать ярким и запоминающимся событием для широкой зрительской аудитории. 

Перед представлением состоится «Домбыра Party» на театральной площади. В фойе театра прозвучат песни Абая в исполнении театрального бэнда и ансамбля народных инструментов, к которым смогут присоединиться и зрители.

В этот знаменательный день по традиции артисты покажут на сцене спектакль «Абай», приуроченный к 180-летию великого казахского поэта и просветителя Абая.

Постановка режиссера, заслуженного деятеля Казахстана Алимбека Оразбекова, выполненная в жанре трагедии по мотивам произведения М.Ауезова, раскрывает различные периоды жизни великого казахского поэта и просветителя Абая Кунанбаева. Роль Абая исполнят народный артист Казахстана Тлектес Мейрамов и заслуженный деятель Казахстана Нуркен Отеулов.

Напомним, в прошлом сезоне театр представил зрителю 7 премьерных спектаклей. Среди них музыкальная комедия П. Бомарше «Фигароның үйленуі», психологическая драма Т. Абдикова «Парасат майданы», сказка «Ертегі түннің әуені», драма Ж. Әликена «Жүрек сыры. Махаббатым сен...», драма Б. Брехта «Шеңбер», драма Ә. Кекилбаева «Күй», сказка «Құмқала».

В прошлом сезоне по репертуару театра было показано 165 спектаклей, которые посмотрели более 40 тыс. зрителей. В следующем сезоне театр продолжит радовать публику новыми премьерами и творческими проектами.

В сентябре зрители смогут насладиться разнообразием постановок, среди которых: «Жүрек сыры. Махаббатым сен...», «Фигароның үйленуі», «Күй», «Жошыхан», «Шеңбер», «Қызыл орамалды шынарым», «Хат», «Туған күн», «Қыз жиырмаға толғанда», «Құмқала», «Айман-Шолпан», «Патша көңілім, не дейсің?!.», а также концертами ансамбля народных инструментов и симфонического оркестра.

