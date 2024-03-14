Свыше 10 тысяч мероприятий пройдут в Казахстане в рамках «Наурызнама»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане стартовала декада празднования Наурыз мейрамы. Продлится она с 14 по 23 марта.

Каждый из десяти дней будет посвящен определенной теме и ценностям, отражающим богатство и многообразие казахстанской культуры и общества. «Наурызнама» призвана охватить все сферы жизни общества - от благотворительности и культурных мероприятий до национальных традиций и экологических акций.

— В рамках концепции «Наурызнама» Көрісу күні – Амал мерекесі стал первым днем в декаде празднования Наурыз мейрамы в Казахстане. Этот праздник наполнен теплом и взаимной заботой. 14 марта издревле считался у казахов началом нового года. По традиции ровно за неделю до дня весеннего равноденствия наши предки подсчитывали свой скот и, радуясь, что долгая зима, наконец, позади, навещали друг друга, обсуждали убытки и приплод, а также готовились к Наурызу. В целом в течение 10 дней по всей стране планируется проведение более 10 тысяч мероприятий различного формата, включая выставки, фестивали, литературно-музыкальные вечера и кинопоказы, благотворительные акции, культурно-спортивные мероприятия, — рассказали в министерстве.

В пресс-службе добавили, что в связи с новым форматом празднования с 14 по 23 марта количество выходных дней на Наурыз мейрамы не изменится. Согласно Закону «О праздниках в РК» Наурыз отмечается 21-23 марта и только эти дни являются выходными.

Напомним, в рамках празднования «Наурыз мейрамы» астанчане смогут посетить около 200 мероприятий.