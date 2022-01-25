От Гегеля до Бабеля

Неделя началась позитивно для филологов и философов. Даже книжные магазины взбодрились. В казахстанском сегменте Интернета поисковые системы зафиксировали невероятный всплеск интереса как к Гегелю, так и к Бабелю. Даже «омикрон» с коронавирусом в эти дни искали меньше.В самом деле, что его искать – пришло время признать: переболеть придется практически всем. Это сложно, неприятно и рискованно для жизни, но, вероятно, теперь уже точно менее болезненно, чем потерять экономику и бизнес. Это не отменяет вопрос важности вакцинации и ограничительных мер, но локдаунов уровня прошлых лет, наверное, уже не будет.Отношение к «короне» меняется на глазах. Увы, в этом есть и плохие стороны. Казалось, даже в этой шокирующей для всего человечества ситуации можно было найти плюсы: удаленка, дистанция в очередях, мытье рук… Но стоит чуть улучшиться ситуации, не­умолимо приближается «вечный той», заглушающий голос разума, совсем еще недавно убеждавшего нас, что такими важными стали профессии врача и волонтера, что человеческая жизнь бесценна и ее надо беречь.Это не отменяет ощущения если не приближающейся весны, то как минимум оттепели. В интеллектуальном смысле в том числе. Формулировка «если ты такой умный, то почему не богатый?», кажется, теряет все пробивающую силу. Крупнейшие казахстанские бизнесмены, приглашенные на встречу с Президентом, должны были это ощутить в числе первых.Встреча историческая, пусть идея и не нова. Благо сегодня звучат не только новые инициативы, но пресекаются старые практики, способные разочаровать даже уверенных оптимистов. Так, Глава государства призвал прекратить практику взносов от трудовых коллективов в национальный фонд. «Скидываться» должны очень богатые. Трудовые коллективы должны получать пользу от фонда, а не пополнять его.Встреча эта, несомненно, во многом примечательна. Вероятно, теперь желающих оказаться в спис­ках «Форбс» станет еще меньше. Любит тишину не только счастье, но и деньги. Это теперь можно включать в курс начальной школы для олигархов. После знакомства с Гегелем, разумеется.В целом невероятное удовольст­вие в новую эру доставляет внимание к знаниям и образованию. Дело даже не в прямых поручениях заняться вопросом образования молодежи, это само по себе ­классно. Взбодрились не только филологи и философы. Посмотрите, как дип­ломаты отреагировали на встречу с богачами.Все обратили внимание не только на сказанное, но и на не произнесенное вслух тоже. В частности, на такие детали, как оформление зала, где прошла встреча: никаких презентаций, экранов и баннеров. Все строго, лаконично. Но даже в цвете галстука дипломаты увидели четкий сигнал: шутки кончились.Не менее приятно наблюдать происходящее со средствами массовой информации. Ренессансом это, конечно, не назовешь, но информационное поле буквально ожило. Вопрос даже не в новых темах, о которых все знали, но стеснялись говорить. СМИ каждый день выдают новости. Новостную ленту ведь мы открываем в поисках действительно важных событий, а не рассказов про новую стрижку главного боксера или очередной глупый поступок неизвестного тиктокера.Главное настроение недели – не потерять этот настрой. Та же журналистика, как оказалось, в тяжелейшие январские дни могла спас­ти многие жизни, если бы каналы коммуникаций не были нарушены. Решение нашли – главные новости можно получать даже без Интернета. Это такой же важный навык нового времени, как и мытье рук во время пандемии. Мы многому хорошему научились в эти сложные времена. И это совершенно точно нельзя растерять.Кстати, о том, как оставаться человеком даже в самых тяжелых условиях, как раз можно прочитать у Бабеля.