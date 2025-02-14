От хума до макитры

В ней есть как древнейшие сосуды, которым несколько тысяч лет, а есть, казалось бы, «молодые» образцы, но и они – свидетели истории павлодарского Прииртышья. В музее подчеркивают: горшок – самая первая посуда, придуманная человеком, со временем он видоизменялся, но до сих пор очень узнаваем и служит нам каждый день. А ведь периодом этого изобретения ученые называют неолит – IV–III тысячелетия до нашей эры. Сначала это была простая глина, потом и керамика, когда человек научился обжигу. Самые древние образцы из фондов павлодарского музея как раз и относятся к неолиту – два маленьких горшка были найдены в 1951 году в Железинском районе области.

– Можно сказать, это топовые экспонаты в нашем музее, мы ими гордимся. После, конечно же, находили подобную посуду и в других регионах области, – рассказывает главный хранитель фондов музея Алия Жомартова. – Собраны в нашей коллекции и сосуды андроновского периода, раннего железного века, эпохи бронзы, сакского периода – все они были найдены на территории нашей области.

Например, при раскопках у села Кызылтан Качирского района обнаружены горшочки раннего железного века с красивыми узорами-насечками – это свидетельствует о том, что в древности люди относились к сосудам не только как к утвари, но и придавали им некий сакральный смысл, а рисунок передавал информацию. Вот и на дне одного из кызылтанских сосудов можно рассмот­реть солярный круг.

В период расцвета сакских племен характерной посудой, помимо горшков, стали переносные казаны – их смело можно назвать «наследством», полученным казахскими кочевниками от саков.

Еще один интересный вид горшков – это хум. Такой керамический тарный сосуд, похожий на греческие пифосы, характерен для многих народов Средней Азии. Сотни лет хумы использовали так: наполняли их продуктами для длительного хранения и зарывали в землю. Интересно, что долгое время считалось, что хумы использовались лишь в южных регионах Казахстана, а в павлодарском регионе их не применяли в быту.

– Но недавняя находка в Майском районе доказала другое: наш археолог Виктор Мерц тоже обнаружил такой большой сосуд, который был врыт в землю, – рассказывает Алия Жомартова. – По-видимому, и у нас на севере он также применялся.

Впрочем, рассказать об истории края может не только древняя посуда. Вот и в областном музее есть немало экс­понатов, которые были свидетелями трех волн переселения народов уже в XX веке. Первая волна связана со столыпинской аграрной реформой, когда из малоземельных районов центральной части Российской империи, из Украины сюда переселяли крестьян. Вторая волна пришлась на годы войны, когда в нашу область с Дальнего Востока попали корейцы, из Поволжья – немцы, кавказские народы со своих обжитых мест. Третья волна переселения – целина.

Неудивительно, что в музе собраны чугунки для русской печи, кавказские кудал и кумган (узкогорлые кувшины для воды с носиком, ручкой и крышкой), украинские макитра (горшок с широким горлом для перетирания маковых зерен) и крынка. К слову, состав глины у крынки особенный, поэтому она даже в летнюю жару прохладная, и молоко в ней не прокисает.

Отметим, что многие экспонаты музейные специалисты собирали у жителей Иртышского, Успенского, Железинского и других районов во время экспедиций, и до сих пор коллекция пополняется благодаря отзывчивым сельчанам.

Есть в павлодарской коллекции и образцы из дальнего зарубежья. Например, когда-то в подарок привезли сюда индийские сосуды, кувшины, японскую вазу, сувенирный образец древнегреческой амфоры, традиционные греческие вазы.

Ну а для жителей области особый интерес представляет и мемориальный фонд, например, вазы, подаренные известным людям нашего края – общественному деятелю, внесшему значительный вклад в становление Ассамблеи народа Казахстана, основателю Школы национального возрождения Канату Даржуману или известному аграрию, возглавлявшему один из лучших колхозов Советского Союза «30 лет Казахской ССР» Якову Герингу.