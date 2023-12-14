Какие премьеры ожидают поклонников казахстанского кино

Культура, Кино
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Аменова Дана
Корреспондент

В Государственном центре поддержки национального кино рассказали о наиболее интересных проектах казахстанского кинематографа в 2024 году, передает корреспондент Kazpravda.kz.   

Фото: ГЦПНК

Как сообщается,  в данное время началась подготовка к съемкам 19 кинокартин, прошедших конкурсный отбор. Среди них выделяется фильм «Капитан Байтасов». Он посвящен Газизу Байтасову, героически погибшему в 2011 году при задержании террориста в Таразе. Это авторское произведение, по словам продюсеров, прославит мужество сотрудников правоохранительных органов, отдавших свои жизни за мир и безопасность  в стране.

Мультфильм «Алан туралы аңыз» будет прививать детям самые важные качества – справедливость, добро, милосердие, любовь к Родине. Зрителям также представят кинопроект «Игроманка», посвященный теме лудомании, ставшей острой проблемой современного общества.

Авторы фильма «Кайрат» намерены усилить у молодежи желание вести здоровый образ жизни и заниматься спортом.

Председатель правления Государственного центра поддержки национального кино Курманбек Жумагали встретился с авторами кинопроектов, прошедшими питчинг. Он призвал представителей творческой группы целенаправленно и эффективно использовать выделенные средства. Также отметил, что весь процесс производства фильмов будет находиться под контролем специалистов центра с первых дней, то есть от «разбивания тарелки» до премьеры.

«Поскольку эти фильмы снимаются за счет бюджета, не забывайте, что завтра обязательно будет спрос. Поэтому прошу расходовать каждую выделенную копейку с целевым расчетом. Мы со своей стороны, будем поддерживать каждый проект. Фильмы должны быть качественными. Необходимо выйти на такой уровень, чтобы отечественные фильмы были не только успешными на фестивалях, но и прибыльны в прокате», – сказал Курманбек Жумагали.               

Глава киноцентра поручил авторам разработать маркетинговый план. Авторы короткометражных и документальных фильмов также должны договориться с отечественными телеканалами и организовать выход своих фильмов на голубой экран. А премьеры полнометражных фильмов должны проводить в Астане и Алматы.

«Кино – это не просто искусство, а сильный инструмент формирования и продвижения национальной идеологии. В новых фильмах должны быть идеи, которые положительно повлияют на воспитание поколений и заставят зрителей задуматься», – сказал Курманбек Жумагали.

#кино #фильмы #госцентр поддержки национального кино

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