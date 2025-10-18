Приветствуя участников встречи, заместитель акима Алматы Олжас Смагулов подчеркнул, что для системной работы по внед­рению и разъяснению нового кодифицированного документа в мегаполисе создается рабочая группа, которая будет проводить брифинги и встречи с предпринимателями. По словам Ерлана Сагнаева, главная цель налоговой реформы – сделать систему прозрачной, справедливой и стимулирующей рост, а не искусственное дробление бизнеса.

– Мы создаем стимулы, которые делают дробление бессмыс­ленным. Если предприятие выросло, оно должно честно показывать обороты и переходить в следующий налоговый режим. Для микро- и малого бизнеса сохраняется возможность работать по упрощенной декларации при обороте до 2,4 миллиарда тенге в год. Перерастающие этот уровень компании обязаны перейти на другой общеустановленный режим. Одновременно расширяются инвестиционные налоговые преференции, которые должны стать толчком для роста и укрупнения бизнеса, – заявил Ерлан Сагнаев.

Вице-министр отметил, что все налоговые процессы будут переведены в цифровой формат. Это снизит административную нагрузку и укрепит доверие между бизнесом и государством.

При этом в беседе с журналистами он признал, что ряд норм требует дополнительной проработки. Они будут скорректированы с учетом мнения представителей бизнеса.

Предлагается семь налоговых режимов объединить в три: для самозанятых, малого и среднего бизнеса, а также крестьянских хозяйств. В рамках цифровизации количество отчетных форм сократится на 30%, а контроль станет сервисным: уведомления о нарушениях заменят уведомления о расхождениях.

– Мы переходим от карательной модели к партнерской. Новый Налоговый кодекс призван сделать систему современной, прозрачной и стимулирующей экономический рост, – подчерк­нул Ерлан Сагнаев.

От лица бизнес-сообщества Алматы выступил основатель компании «Учет», эксперт по налоговому законодательству Максим Барышев.

Спикер выразил признательность национальной палате предпринимателей «Атамекен» за то, что ей удалось отстоять список из 44 видов деятельности, которые смогут работать по упрощенной декларации. При этом экс­перт акцентировал внимание на

реальных рисках, с которыми могут столкнуться предприниматели при внедрении нового Налогового кодекса. Он подчерк­нул, что важно искать решения для борьбы с серыми схемами, но при этом не создавать барьеров для честного бизнеса.